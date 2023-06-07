تردد قناة ام بي سي العراق على نايل سات 2023 لمتابعة أحدث البرامج والمسلسلات

تردد قناة ام بي سي العراق على نايل سات 2023، جمهور كبير جداً من شتى الدول العربية يتابع قناة ام بي سي العراق، يجد الكثير من المتابعين ما يبحثون عنه في قناة ام بي سي العراق لأنها تتمتع بالكثير من المميزات والإمكانيات العالية، تم تأسيس قناة MBC العراق السابع عشر من فبراير لعام 2019 وكان ظهورها على الساحة الفضائية مفاجأة سارة لملايين الأشخاص، المقر الرئيسي لقناة ام بي سي العراق دبي الإمارات العربية المتحدة.

حيث تقدم القناة محتوى متنوع ولا يوجد مثله على أي قناة فضائية وهذا ما يجعل الكبير والصغير يتعلقون بمشاهدة القناة، وهذا ما يجعل قناة ام بي سي العراق تتصدر البحث الأول على جوجل، تابعوا التقرير التالي للحصول على تردد قناة ام بي سي العراق على نايل سات 2023.

تردد قناة ام بي سي العراق على نايل سات 2023

التردد 11862.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

قناة MBC العراق 2023

تقدم قناة ام بي سي العراق برامج هادفة للغاية تناقش فيها العديد من القضايا في المجتمع العراقي وبعض الدول العربية، كما هناك مراسيل يتجولون في الشوارع لسماع آراء الناس ومشاكلها وطرحها على القناة لسرعة حلها، كما تقوم القناة بعرض برامج اكتشاف المواهب مثل برنامج ذا فويس كيدز وبرنامج ذا فويس، وتعرض القناة برامج الأمومة والطفولة وبرامج للتوعية.

تقوم القناة بدور كبير كوسيلة إعلانية الهدف منها هي نشر الثقافة والوعي في كل المجتمعات العربية، وليس فقط بل تعرض القناة مسلسلات مميزة منها الخليجي والعراقي والسعودي وتحصد القناة ملايين المشاهدات كونها مجانية وغير مشفرة تعمل بكامل طاقتها على القمر الصناعي نايل سات ولديها تقنيات حديثة تجعهلا تعمل طوال 24 ساعة بدون توقف.