اعرف النهاردة شهادات بنك مصر الجديدة 2023 بأعلي عائد وأقل سعر (تفاصيل)

شهادات بنك مصر الجديدة 2023، تعتزم بعض البنوك زيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار بنسبة تصل إلى 10% في المستقبل القريب، بهدف جذب الودائع الدولارية من المصريين المقيمين في الخارج، يهدف هذا الإجراء إلى توفير وسيلة استثمارية مجزية تضمن عائدًا جذابًا، بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي يقدمون حاليًا شهادات ادخار بالدولار بأسعار فائدة تعتبر من أعلى العوائد المتاحة في البنوك في مصر، يهدف ذلك إلى توفير فرصة للعملاء للاستثمار أموالهم بعائد مجزي وضمان أمان الودائع.

شهادات بنك مصر الجديدة

في بنك مصر، تتوفر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي توفر عوائد شهرية مجزية، تشمل هذه الشهادات:

شهادة القمة: تعتبر واحدة من الخيارات المتاحة في بنك مصر، حيث توفر عائدًا ثابتًا طوال فترة الشهادة، ويتم صرف العائد الشهري لهذه الشهادة. شهادة الثبات: تتميز بعائد شهري ثابت يصل إلى 19٪ لمدة ثلاث سنوات. شهادة المتناقصة: تتميز بعائد يتناقص على مدار السنوات الثلاث، حيث يكون العائد في السنة الأولى 22٪، وفي السنة الثانية 19٪، وفي السنة الثالثة 18٪.

هذه الشهادات توفر فرصة للمودعين للاستثمار وتحقيق عوائد شهرية مناسبة.

كيفية شراء شهادة ادخار إلكترونيا من بنك مصر

لشراء شهادة الادخار من بنك مصر بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المقر البنكي، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة والواجب اتباعها، هذه الخطوات تشمل: