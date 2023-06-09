شوف مجموعك هيدخلك إيه .. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث أولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في معظم المحافظات، وذلك استعداداً للتقديم بالمدارس الثانوية العامة، وبحسب مصادر التعليم من المتوقع أن لا تزيد درجات القبول في الثانوية العامة للناجحين في الإعدادية عن درجات العام الماضي، ونوفر لكم متابعي موقع البديل الأوراق المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة وتنسيق الثانوية العامة 2023 2024.

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة القاهرة العام الجديد 240 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الشرقية للعام الجديد 238 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة لمحافظة الجيزة العام الجديد 218 درجة.

بينما تنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا العام الجديد 230 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة محافظة أسيوط العام الجديد 240 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية العام الجديد 240 درجة.

بينما تنسيق الثانوية العامة محافظة الغربية العام الجديد 236 درجة.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة محافظة المنوفية العام الجديد 230 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة محافظة الإسماعيلية العام الجديد 230 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسكندرية العام الجديد 225 درجة.

بينما تنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج للعام الجديد 258 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة محافظة الدقهلية العام الجديد 250 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ العام الجديد 252 درجة.

بينما تنسيق الثانوية العامة محافظة دمياط العام الجديد 230 درجة.

كما جاء تنسيق الثانوية العامة محافظة السويس العام الجديد 225 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة محافظة قنا العام الجديد 240 درجة.

بينما تنسيق الثانوية العامة محافظة بورسعيد العام الجديد 244.5 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023