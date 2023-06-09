الآن قيامة عثمان 129 عبر قصة عشق مسلسل المؤسس عثمان بن أرطغرل الحلقة 129 مترجمة

مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة رقم 129، الموسم الرابع ، حيث يبحث الملايين من المتابعين والعاشقين لقصة قيام الدولة العثمانية التى يحكى مسلسل قيامة عثمان تاريخ الدولة العثمانية ، وذلك من أجل معرفة الموعد المحدد لغرض الحلقة رقم 129، مترجمه الى اللغه العربيه ، والذى يتم عرض حلقاته أسبوعيا عبر قناة Art التركية ويتم إعادة حلقاته فى اليوم التالى عبر مجموعة من القنوات الفضائية الأخرى وأهمها قناة الفجر الجزائرية، ومن خلال التقرير التالى سنقوم بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها معرفة موعد عرض الحلقة رقم 129 من المسلسل التركي المدبلج قيامه عثمان.

يتم عرض حلقات المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان بن أرطغرل عبر قناة art حصريا مساء الأربعاء من كل أسبوع، ويتم إعادة الحلقة فى اليوم التالى ، بينما تقوم قناة الفجر الجزائرية، بعرض الحلقة رقم 129 من مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل يوم الخميس مترجمه للعربيه ويتم إعادة الحلقة ذاتها يوم الجمعة ، حيث استطاع القائمين على إدارة قناة الفجر الجزائرية أن يحوز على ثقة الملايين من المتابعين والعاشقين للدراما التركية التى تهتم بتقديم محتوى هادف من خلال المسلسلات الرومانسية ، والتاريخية، لذلك يقوم الجميع بالبحث باستمرار على الترددات الجديدة للقناة من أجل المساهمة في الاستمتاع بتلك المسلسلات وعلى رأسها مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الذى يحكى قصة قيامة الدولة العثمانية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 12645.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: H

قيامة عثمان الحلقة 129

تعرض الآن قناة ATV التركية العرض الأول للحلقة 129 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع، للمسلسل التاريخي لمؤسس الدولة العثمانية وحيث تشهد الحلقة وفقًا للإعلان الترويجي نهاية القائد المغول نايمان علي يد السيد عثمان ومحاربيه بعد نصب فخ له في مدينة يني شهير وإنتقام عثمان من قائد المغول.