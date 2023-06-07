تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023 اليوم السابع مؤشرات تنسيق الثانويه العامه 2024 جميع المحافظات

بعد الانتهاء من اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، تشهد الآن محركات البحث بشكل مكثف للبحث عن تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023، لمعرفة تحديد المدارس الثانوية التي يمكن الالتحاق بها، وبحسب المعلومات الأولية أنه من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة لهذا العام مشابه إلى حد كبير تنسيق العام الماضي، حيث جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة على نحو 85.1%، ولهذا سوف يتراوح تنسيق الثانوية العامة لمحافظة القاهرة بين 235 – 245.

مؤشرات القبول بالثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

يشعر طلاب الشهادة الإعدادية بحالة من التوتر والقلق، حيث تعتبر المرحلة الإعدادية من أهم المراحل الدراسية في حياتهم، لأنها تحدد المستقبل وإمكانية دخول الثانوية العامة أو الثانوي الفني بمختلف أقسامه، لذلك تتزايد عمليات البحث حول تنسيق الثانوية العامة 2023 2024، وهذا ما نوضحه لكم خلال الفقرة القادمة.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023

تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الجيزة من 220 درجة.

أما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة بورسعيد من 230 درجة في حي الجنوب والغرب و235 لباقي المدن.

بينما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الإسكندرية من 225 درجة.

وتنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الوادي الجديد من 234 درجة.

أما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة سوهاج من 258 درجة.

بينما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الإسماعيلية من 230 درجة.

وتنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الدقهلية من 250 درجة.

أما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة دمياط من 235 إلى 240 درجة.

بينما تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة البحيرة من 235 إلى 240 درجة.

والجدير بالذكر أن هذه التنسيقات ليست رسمية من الوزارة، وإنما هي قياساً على تنسيقات العام الماضي، حيث أن مديرية التربية والتعليم سوف تصدر نسب القبول في مدارس الثانوية العامة، وهذا بعد اعتماد باقي نتائج الشهادة الإعدادية للمحافظات المتبقية.