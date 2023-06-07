هتعرفها دلوقتي عبر موقع billing.te.eg/ar-EG | فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2023 بالاسم

خلال أيام قليلة من الآن ستقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2023 بالاسم، ويمكن بعدها للمواطنين الاستعلام عن الفاتورة إما من خلال الاسم أو من خلال الرقم الأرضي الخاص بهم، وذلك عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، فدعونا نوضح لكم في تقرير اليوم طريقة الاستعلام وكيفية السداد تجنبًا لإيقاف الخدمة عن المستفيدين، فضلًا تابعونا.

فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2023 بالاسم

مفترض أن تقوم المصرية للاتصالات بالإعلان عن فاتورة شهر يونيو للخط الأرضي يوم الخامس عشر من شهر يونيو، حيث من هذا الموعد يمكن للمستفيدين تسديد الفواتير الخاصة بهم، حيث متاح السداد لمدة شهر كامل، حيث بعد الخامس عشر من شهر يوليو تبدأ الشركة بفصل الخدمة عن المسخدمين، ويمكن الاستعلام عبر اتباع الخطاوت التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع المصرية للاتصالات الموجود على شبكة الإنترنت.https://billing.te.eg/ar-EG

اختر بعدها فاتورة الهاتف الأرضي ومنها الاستعلام عنها.

قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك مصحوبًا بكود المحافظة.

اضغط على عرض الفواتير بعد إدخال الرقم.

سداد فاتورة التيلفون الارضي لشهر يونيو 2023

بعد الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي يمكن بكل سهولة سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر الشبكة، أو يمكن السداد من خلال الفيزا من خلال الحساب البنكي أو من أقرب فرع وي لك أو من خلال السنترال أو من خلال المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وخدمة بي ومصاري وخدمات الدفع عبر الماكينة، مع العلم أن الدفع باكرًا قبل انتهاء الفترة المحددة يمنع انقطاع الخدمة عنك سواء الخط الأرضي أو الإنترنت.