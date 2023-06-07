“برقم العداد هتعرف تدفع كام!” الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

رغم انتشار عدادت الكارت بين الكثير من المواطنين إلا أن البعض ما زال مسجلًا في العدادت القديمة التقليدية، ولذا نجد الكثير من الطلبة والطالبات يرغبون في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023، حيث تُتيح لهم وزارة الكهرباء المصرية الاستعلام عن الفواتير من خلال رقم العداد الخاص بهم عبر صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت، فدعونا نوضح لكم كيف يتم الاستعلام، ففضلًا تابعونا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

يتم محاسبة المواطنين شهريًا على فواتير الكهرباء الخاص بهم، حيث برقم العداد يمكن الاستعلام عن الفواتير، وذلك من خلال وزارة الكهرباء المصرية، حيث يمكن الاستعلام من خلال اتباع ما يلي:

على المستخدم أن يتوجه في البداية إلى موقع وزارة الكهرباء الرسمي الموجود على شبكة الإنترنت.http://www.ndedco.gov.eg/billquery.aspx

يختار العميل الاستعلام عن فواتير الكهرباء الخاصة به.

يقوم باختيار الشركة التابع لها وهي شركة شمال الدلتا.

يقوم المستعلم بإدخال رقم العداد الخاص به ويختار شهر يونيو وكل بياناته.

يسجل رقم قراءة العداد به ومن ثم ينقر على استعلام.

بعدها ستظهر أمامه كل الفواتير المسجلة عليه.

شكاوى أعطال الكهرباء شمال الدلتا

وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023، وللعلم أنه في حالة مواجهة المستخدم أي مشكلة يمكنه أن يقوم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن للشركة، حيث الاتصال على الرقم الموحد على 121 ومن ثم الإبلاغ عن أي مشكلة سواء أعطال شبكات أو محولات أو انقطاع الكهرباء، أو تقديم أي شكاوى تخص قراءة العداد أو شكاوى الفواتير.