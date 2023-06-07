عاجل!! بأمر ملكي تأجيل موعد صرف حساب المواطن 1444 الجديدة لشهر يونيو لهذا السبب

بالقرب من صرف دفعة شهر يونيو للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، انتشر خبر تأجيل موعد صرف حساب المواطن 1444 الجديدة لشهر يونيو يومًا، وهذا ما جعل مستحقي الدعم يتساءلون عن موعد صرف الدفعة السابعة والستين من برنامج حساب المواطن، وبالفعل تم الإعلان من قبل عدد من الصحف الرسمية عن الموعد الأخير للصرف، فدعونا نوضح لكم هل تم التأجيل حقًا أم يُصرف المعاش بموعده، فضلًا تابعونا.

تأجيل موعد صرف حساب المواطن 1444 الجديدة

تصرف البوابة الإلكترونية لحساب المواطن الراتب من الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم إيداع الراتب لجميع من تتوافر بهم شروط الاستحقاق في هذا الموعد طالما أن هذا اليوم عمل رسمي، وللأسف هذا الشهر بالفعل يتأخر الصرف، وذلك لأن الإيداع جاء مصادفًا ليوم عطلة والتي هي يوم السبت، ولهذا قررت البوابة أن يتم الصرف يوم الأحد بدل السبت، وعلى أساسه ينزل الراتب في الموعد التالي:

يوم الأحد يوافق بالهجري يوم 22 لذو القعدة لعام 1444، بينما بالميلادي يوم 11 من يونيو من عام 2023.

الساعة كم ينزل دعم حساب المواطن في البنك؟

وبالنسبة لموعد نزول المعاش في البنك دفعة يونيو، فمقرر أن الصرف سيكون ليلة يوم الأحد، وذلك يوم السبت بعد منتصف الليل، حيث ينزل المعاش في بنك الراجحي وتدريجًا بباقي البنوك في المملكة، حيث فترة ثمانية ساعات من إرسال تلك الرسالة ويُصبح المعاش جاهزًا للمستفيد من أجل صرفه سواء من الصرافات الآلية بمختلف أنحاء المملكة، أو من خلال فرع البنك الأقرب لك.