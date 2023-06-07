“من هنا” خطوات استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة في مصر (موقع النيابة العامة)

وفرت النيابة العامة المصرية للمواطنين قائدي السيارات من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية عمل استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة وذلك عبر موقعها الرسمي على الشبكة، حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة من المنزل بشكل إلكتروني، بل وسداد أيضًا المخالفات إن وجدت عبر الشبكة، فدعونا نوضح لكم كل هذه الخطوات، فضلًا تابعونا.

استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة

من أبرز الخدمات التي قدمتها النيابة العامة المصرية هي الاستعلام عن أي مخالفات مرورية من خلال رقم السيارة بكل سهولة، حيث يمكن للمواطن التأكد من وجود أي مخالفات خاصة به، حيث يمكن الاستعلام عبر اتباع الخطوات التالية:

على قائد المركبة أن يقوم بالولوج إلى موقع النيابة العامة للمرور الموجود على شبكة الإنترنت.http://ppo.gov.eg/tr

ينقر الفرد على الخدمات الإلكترونية ومنها الاستعلام عن مخالفات المرور.

بعدها يختار الشخص هل مخالفات المركبة نفسها أم مخالفات مسجلة على رخصة القيادة.

يقوم بإدخال كل بياناته، حيث رقم المركبة والرقم القومي لقائد السيارة، ثم النقر على عرض المخالفات.

ستظهر بعدها أي مخالفات موجودة على رخصة السيارة أو رخصة القيادة.

مع العلم أن تفاصيل المخالفة تظهر لك كاملة من حيث مكان المخالفة والشرطي الذي قام بتسجيلها ومكانها ووقتها، حتى أنه في حالة إن كانت سرعة زائدة فإن الردار يقوم باكتشافها وتصويرها.

سداد المخالفات المرورية لقائدي السيارات

يمكن بعد عمل استعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة سدد المخالفة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الفيزا التابعة للحساب البنكي الخاص بك، أو من خلال الولوج إلى تطبيق البنك المسجل به حسابك ومن ثم السداد من ضمن الخدمات الإلكترونية.