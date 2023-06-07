“ظهرت حالًا في العراق” نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة بالرقم الامتحاني للطالب

الطلبة والطالبات من المحافظات العراقية وتحديدًا محافظة البصرة يبحثون عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة، بحيث يقوموا باستخراج النتيجة في صورة ملفات بي دي إف والاستعلام عن النتائج، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن النتائج في محافظات ما، بينما محافظات أخرى جاري الانتهاء من التصحيح والرفع والتمهيد لإعلانها على الطلاب، لذا في تقرير اليوم سنوضح لكم رابط النتيجة وكيف استخراجها، فضلًا تابعونا.

نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

يرغب الكثير من الطلبة والطالبات من محافظة البصرة وباقي المحافظات العراقية التي لم تظهر النتيجة بها بعد الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، حيث ظهرت النتيجة في الكرخ الأولى والثانية والثالثة وكذلك الرصافة وبابل والأنبار وأربيل وعدد من المحافظات، بينما ذي قار والبصرة والبعض الآخر لم يُعلن بعد، ولكن فور الانتهاء من التصحيح لإجابات الطلبة والطالبات سيتم الرصد وتوفير النتيجة عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، فانتظروا النتيجة في البصرة قريبًا.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

بمجرد إعلان النتيجة الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي في البصرة ستكون النتيجة متاحة على موقع ناجح أو نتائجنا التابعين لوزارة التربية العراقية، حيث تأتي خطوات الاستعلام كما يلي:

يدخل الطالب إلى موقع نتائجنا التابع للتربية العراقية على شبكة الإنترنت.https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

يضغط على نتيجة الصف السادس الابتدائي.

يختار محافظة البصرة، وذلك بعد أن يتأكد من أنه تم رفع النتيجة، حيث يكون متاح أمامه كلمة “تنزيل النتائج”.

يضغط على تنزيل ومنها سيتجه إلى ملفات pdf الموجودة على جوجل درايف والمحمل عليها كشوفات النتيجة.