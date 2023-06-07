عاجل.. تغيير موعد مباراة الأهلي القادمة 2023 في مواجهته مع الوداد المغربي !!

يواجه الأهلي المصري الوداد الرياضي في نهائي دور أبطال إفريقيا، حيث تم لعب جولة الذهاب واستطاع أن يفوز الأهلي المصري على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فقط، ولأن جولة العودة ستكون صعبة فعدد كبير من عاشقي الساحرة المستديرة يتساءلون عن موعد موعد مباراة الأهلي القادمة 2023 مقابل الوداد المغربي في دور الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، فدعونا نوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، فضلًا تابعونا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 2023

ينتظر المارد الأحمر جولة فاصلة في تاريخه للحصول على النجمة الحادية عشر حيث التتويج ببطولة كأس أبطال إفريقيا واستعادة اللقب من غريمه الذي حصل عليه النسخة الماضية، ولهذا فإن هذه المواجهة صعبة للغاية، حيث جولة بين فريقين أحدها يرغب في رد اعتباره والفوز بالنسخة الحالية بعد أن خسر النسخة الماضية، وفريقًا يُريد أن يُثبت أنه الأحق بالفوز وسيفوز هذه النسخة كما فاز بالسابقة، ومقرر أن يتم عقد المباراة وانطلاقها في الموعد التالي:

يحتضن اللقاء ملعب محمد الخامس داخل الدار البيضاء بالمغرب مساء يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري من عام 2023.

دورة الإياب بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

القنوت الناقلة لمباراة الوداد والأهلي

وضحنا لكم موعد مباراة الأهلي القادمة 2023 حيث تكون الأحد القادم وستكون سهرة ممتعة لعشاق كرة القدم في القارة الإفريقية، وينقل اللقاء مجموعة قنوات بين سبورتس والتي هي المالك الحصري لإذاعة مبارايات دوري أبطال إفريقيا، ولا سيما أنها ستقوم بنقل الجولة النهائية على شاشتها، ولكن بالتأكيد ستكون على القنوات المشفرة وليست المجانية.