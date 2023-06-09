الان ظهرت ✅ نتيجة الصف الثالث الإعدادي اسيوط 2023 الدور الاول على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس اليوم السابع، تم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، وسط فرحة واستبشار من قبل الطلاب وأولياء الأمور. حقق طلاب هذا الصف أداءً متميزًا ونجاحًا مشرفًا، حيث حصدوا نتيجة مبهرة تعكس جهودهم وتفانيهم في سعيهم للتفوق.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023، وعن نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط تقدمت المدارس الإعدادية بأسيوط بأرقام قياسية في نتيجة الشهادة الإعدادية، مما يدل على جودة التعليم والاهتمام الذي يولى لتطوير وتأهيل الطلاب. تعكس هذه النتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها إدارات المدارس والمعلمين في تقديم برامج تعليمية شاملة وجذابة.

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وفقًا للإحصاءات الرسمية، حقق نسب نجاح مرتفعة للغاية، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط نسبة 78٪. كما تفوق عدد كبير من الطلاب في الحصول على تقديرات ممتازة وجيد جدًا في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالإسم فقط

توزيع الدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط برقم الجلوس

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280 درجة.

قامت لجان التصحيح والتقويم بعملية تقييم عادلة وشاملة لأوراق الامتحانات، وتم تكريم الطلاب الأوائل والحاصلين على أعلى الدرجات في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في إحدى القاعات الكبرى بالمحافظة. كما قدمت المدارس الدعم اللازم للطلاب الذين لم يحققوا النتيجة المرجوة، بهدف تشجيعهم وتقديم الدعم اللازم لتحسين أدائهم المستقبلي.

البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط نتائج الامتحانات

تعكس هذه النتيجة الرائعة الموهبة والاجتهاد والتفاني للطلاب في مواجهة التحديات والتغلب عليها. تجسد أيضًا جهود المعلمين والمعلمات الذين يعملون بجد لتقديم التعليم الأفضل وتوجيه الطلاب نحو التفوق الأكاديمي.

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تهانينا الحارة لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا وناجحًا في تعليمهم المستقبلي.