اليوم السابع.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 ترم تاني برقم الجلوس عبر موقع (مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية – وزارة التربية والتعليم – بوابة التعليم الأساسي)

مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، بدأ الترقب لمعرفة نتائج الطلاب، حيث تشهد نتائج الامتحانات تغييرات كبيرة في حياة الطلاب وعائلاتهم، فقد تتحدد مساراتهم التعليمية وخططهم المستقبلية بناء على نتيجة الشهادة الإعدادية. لذلك ينتظر الجميع بشغف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 لمعرفة مصيرهم الدراسي. ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال ساعات، مما يجعل الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالحماس والانتظار المشوق لمعرفة مدى نجاحهم في اجتياز الامتحانات وتحديد مصيرهم المستقبلي في الحياة الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

في خطوة مهمة وحيوية، أعلنت محافظة القليوبية بأنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2023 من قبل اللواء عبد الحميد الهجان، وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد ساعات قليلة من اليوم الأربعاء 7 يونيو.

يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة بسهولة ويسر عبر رابط خاص بها، لديهم برقم الجلوس.

وضمن ما جاء في تصريح مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فإنهم فرغوا من أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بالفعل، وجرى العمل على الرصد النهائي للنتيجة، تماماً كما حرصوا على ضمان حقوق الطلاب في إعلان النتيجة بكل دقة وأمانة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية بسهولة عن طريق الرابط الخاص في موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

بالقليوبية. ويمكنك الاستعلام عن نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس ومعرفة ترتيبك على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة والجمهورية.

كما تتوفر خدمة الإشعارات التي تصل على هاتفك المحمول بمجرد إعلان النتيجة. وتسهل هذه الخدمة الحصول على النتيجة في أي وقت ومن أي مكان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة موقع الإدارة التعليمية الخاصة بمحافظة القليوبية.

2- ادخل إلى قسم النتائج واختر ثماني سنوات (الصف الثالث الإعدادي).

3- ادخل رقم الجلوس الخاص بك الذي تم تعيينه لك من قبل المدرسة.

4- بعد الانتهاء من إدخال رقم الجلوس، اضغط على زر البحث للإطلاع على النتيجة.

5- ستظهر لك النتيجة من خلال الموقع ويمكنك طباعتها إن كنت تحتاج إلى نسخة ورقية من النتيجة.