“هُنا نتيجتك”.. رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 عبر بوابة الأزهر

يترقب الآلاف من الطلاب في مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية في الأزهر الشريف، خلال الساعات القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول من العام الدراسي الحالي تزامنًا مع الأنباء الواردة من مشيخة الأزهر الشريف فور إعتمادها من وكيل المشيخة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات علي مستوي المناطق الأزهرية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023

أدي الآلاف من الطلاب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري، امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2022، والتي جريت وسط تطبيق إجراءات إحترازية مشددة في المعاهد الأزهرية علي مستوي المحافظات، وإنتهت دون أي شكاوي للطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية الأزهرية، وفي إنتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 من خلال الدخول علي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية المخصصة لإعلان نتائج الشهادات الأزهرية فور إعتمادها من وكيل المشيخة وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة الإستعلام عن نتائج الشهادات.

ثالثًا: ثم الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023.

رابعًا: ثم إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

خامسًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2022

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف، عن رابط نتيجة الشهادات الأزهرية من هنا https://natiga.azhar.eg ومنها نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الذي سيتم تفعليه رسميًا للطلاب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري فور إعتماد النتيجة من وكيل مشيخة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس

حالة من الترقب للألاف من الطلاب في المرحلة الإعدادية الأزهرية، في إنتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي في جميع المعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية.