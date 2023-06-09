حمل الان.. كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعه عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية كثير من الأشخاص ينتظرون رواتب الرعاية الاجتماعية لذلك يقومون بالتقديم عليها عن طريق إدخال البيانات داخل استمارة التسجيل المتواجدة في قاعدة البيانات، ويريد الكثير البحث حول التعرف على مواعيد الإعلان عن كشوفات الأسماء برواتب الرعاية الاجتماعية مما تم القبول بعد عمليات الفرز والمراجعة لجميع الطلبات المقدمة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمارة تقديم على راتب الرعاية الاجتماعية بمسمى استمارة التسجيل داخل قاعدة بيانات الفقر وذلك منذ أيام قليلة بجميع محافظات العراق بالإضافة إلى شروط التقديم:

يجب أن يكون المتقدم شخص عراقي الجنسية.

لا يتجاوز عمره عن 18 سنة ولا يقل عن 60 وذلك للرجال والسيدات يتراوح العمر ما بين 15 حتى 55 سنة.

على الأقل تتكون الأسرة من 4 أفراد.

أن يكون مسجل من الشؤون الاجتماعية مسبقًا.

لا يمتلك أي تأمين صحي أو اجتماعي أو أي أملاك.

تقديم أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية

يتمكن أي شخص الاستعلام عن ذلك لسنة 2023 الخاص بالوجبة التاسعة وذلك عبر الخطوات التالية:

التقدم بالدخول عبر موقع الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.

اختيار منصة مظلتي للوجبة 9 العراق.

بعد ذلك اختيار الرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

يتم إضافة المعلومات التي يتطلبها الموقع وإدخالها بشكل صحيح.

ثم الضغط على الاستعلام للأسماء التي تم اختيارها مجددًا.

يتم ظهور جميع أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة 7 و أسماء المستفيدين أيضًا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة

استمرت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل على نشر ما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية باقة الأسر المشمولة، حيث نشرت في صباح الخميس رابط أسماء خاص بالأسر المشمولة يحتوى على مبلغ الإعانة الاجتماعية للوجبة الثامنة ويمكنك التعرف على كل ذلك من خلال زيارة موقعنا.

في النهاية نكون وضحنا أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والشروط التي من خلالها تستطيع الالتحاق برواتب الرعاية الاجتماعية حيث تعد منظمة جيدة لأنها توفر لكافة المستفيدين والمستفيدات سهولة في حالتهم الاجتماعية و استمرارية العيش لحياة أفضل.