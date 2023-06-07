نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول 2023 موقع نتائجنا (نينوى – ديالى – ذي قار – البصرة – ميسان)

اعتمدت وزارة التربية العراقية بالايام الماضية نتائج السادس التمهيدي وبات الكثير من الطلاب حاصلة علي النتيجة ولكن هناك العديد من المحافظات لم تعلن عن النتيجة وسوف نستعرض مع حضراتكم المحافظات العراقية التي لم تعلن عن نتائج السادس التمهيدي الدور الأول بالعراق .

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

نتيجة السادس التمهيدي الدور الأول لم تتوفر في محافظة نينوى واعلنت المدرية خلال الساعات الماضية أن جاري حالياً عمليات التصحيح وتعمل الوزارة بأقصي جهد لتوفير النتيجة بالساعات القادمة للطلاب علي مواقع الوزارة التعلمية.

نتيجة السادس التمهيدي محافظة ديالى حتي الأن لم يتم إعتماد النتيجة بالمحافظة، واعلن المتحدث الرسمي بإسم الوزارة أن النتيجة سوف تكون متوفرة بالاسبوع الجاري وبالتحديد اليوم الخميس أو الجمعة وجاري عملية التصحيح بالوقت الحالي في محافظة ديالي .

نتيجة السادس التمهيدي لم تعتمد حتي الان في محافظة ذي قار بالعراق حيث اعلنت الوزارة أنها حتي الان تعمل علي عملية التصحيح وجاري رفع النتيجة .

وايضا لم يتم اعتماد نتيجة السادس التمهيدي الابتدائي بالعراق في محافظة البصرة وذلك بسبب تاخر عملية التصحيح .

وابضا محافظة ميسان لم تعتمد بها نتيجة السادس التمهيدي الابتدائي الدور الأول بالعراق وجاري عملية التصحيح حتي الوقت الحالي .

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول 2023

يمكننا الاستعلام عن نتائج السادس التمهيدي الابتدائي في محافظة المتوفرة بالاعلي من خلال الخطوات التالية المتوفرة بالمقال :-

الدخول على موقع نتائجنا على موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار المحافظة وادخال رقم جلوس الطالب.

القيام بالضغط على طباعة النتيجة PDF.