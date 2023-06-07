التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 التسجيل في منحة 1000 جنية التابعة لوزارة القوي العاملة

يبحث الكثير عن كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023، وكان ذلك بعد اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من القرارات الهامة للعمالة غير المنتظمة، وكان ذلك في احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة وخطوات التسجيل

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تم الإعلان من الرئيس عبدالفتاح السيسى، يمكننا الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023 بعد التسجيل، وتم القيام بالإجراءات القانونية من اجل تفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، ويتم صرف إعانة تبلغ 1000 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة 2023 وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

خطوات وكيفية التقديم في منحة العمالة الغير منتظمه

يستطيع المواطنين الحصول على منحة 1000 جنيه والتقدم ويتم من خلال الاتي.

الدخول على رابط التسجيل للحصول على 1000 جنيه من منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

يجب الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

إدخال بطاقة الرقم القومي الخاص به.

كتابة تاريخ الميلاد، لاستكمال خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2023.

إدخال الموقف التأميني واستكمال البيانات.

يتم إدخال المهنة والاسم الرباعى للتقديم في العمالة الغير منتظمة 2023.

ثم يتم إدخال الموقف من التجنيد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

التعرف على الحالة الاجتماعية ورقم الموبايل والعنوان.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

أصحاب العقارات المبنية

عمال التراحيل وصغار المشتغلين

محفظو وقراء القرآن الكريم

خدم المنازل

المرتلون والقيمة

العمال المؤقتون في الزراعة

العمال في مشروعات تربية الماشية

العاملون في المناحل

حائزو الأراضي الزراعية

عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كيفية الحصول على اعانة العمالة الغير منتطمة،

خدمة فودافون كاش.

وخدمة اتصالات كاش

من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

صرحت وزارة القوى العاملة العديد من الاوراق والمستندات التي يمكن تقديمها عند التسجيل ومنها.

صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم.

مستندات خاصة بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

شهادة الميلاد للمتقدم حديثة.