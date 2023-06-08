“مَبروووكـ النجَاح” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 ترم ثاني بعد اعتماد النتيجة عبر natiga.nezakr.net

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، ما زال جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور يبحثون بشكل مكثف جداً عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 ترم ثاني في جميع المحركات البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الأخبار التي أكدت على انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية وأنه جاري اعتماد النتيجة من جانب المحافظ ثم رفع النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم أو البوابة الإلكترونية للمحافظة، وتعتبر محافظة القليوبية هي واحدة من المحافظات التي لم تعلن النتيجة حتى الآن ونحن وإياكم في انتظار اعتمادها ونشرها للاستعلام عن النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني سيتمكن جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون الخروج من المنزل أول الذهاب للمدارس، وذلك بعد أن قام محافظ القليوبية اللواء “عبد الحميد الهجان” باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 وذلك بنسبة نجاح 80,67%، كما قام السيد المحافظ أيضاً باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية للعام الدراسي الحالي والتي جاءت بنسبة 89%، ويتم الآن استخراج أوائل الاعدادية بالمحافظة لتهنأتهم وثم رفع جميع النتائج الخاصة بالطلاب ليتمكنوا من الاستعلام عنها بكل سهولة.

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القليوبية

يتم الآن رفع النتائج عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023 عبر موقع نذاكر أو موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ويتم ذلك من خلال اتباع الطالب أو ولي الأمر الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: يدخل الطالب أو ولي أمره على موقع نتيجة نذاكر او مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

او . الخطوة الثانية: يتم اختيار طريقة البحث عن نتيجة الطالب (رقم الجلوس – الاسم – المدرسة – الإدارة).

الخطوة الثالثة: تسجيل بيانات الطالب بشكل صحيح والضغط على بحث.

انتظر حتى تجد درجات الطالب أمامك على الشاشة.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال الخطوات التي قدمناها لكم، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن التظلمات ستبدأ خلال ساعات من إعلان النتيجة.