ظهرت رسميا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس فقط عبر موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم

يترقب أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، وهذا فور الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي في عدة محافظات داخل الجمهورية، والتي من أمثلتها القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وسوهاج والبحيرة والإسماعيلية وبني سويف والفيوم والبحر الأحمر، ولهذا سنعرض لك اليوم آخر المستجدات حول هذا الأمر من موعد صدور النتيجة والرابط الرسمي لمدير التعليم بالقليوبية وخطوات استخراج النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

لقد أعلن عبر موقع مديرية التعليم بالقليوبية بيانًا يفيد باقتراب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عن الترم الثاني بمحافظة القليوبية، فمن المتوقع الإعلان عن نتائج الطلاب رسمياً خلال الساعات القادمة.

وقد أدى إجمالي 102816 من طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات، الموزعين على 443 لجنة طلابية بمختلف المدارس، يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 من خلال اسم الطالب أو من خلال رقم الجلوس عبر موقع مديرية التعليم أو من خلال الذهاب إلى المدرسة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

لقد أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إمكانية الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية عبر الرابط الرسمي الذي أعلن عنه ليظهر من خلاله نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية عن عام 2023، يمكنك الدخول للرابط بشكل مباشر من خلال النقر هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تضمن لك الوصول لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية فور الإعلان عنها بكل سهولة، تتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أدخل الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية، يمكنك الدخول من هنا.

أدرج جميع البيانات المطلوبة حول الطالب، مع مراعاة الدقة في كتبتك للبيانات.

اضغط أيقونة عرض النتيجة.

هنا تظهر جميع درجات الطالب في جميع المواد المقررة مع عرض للمجموع الكلي للدرجات، هذا بالإضافة لعرض الدرجات التي تتعلق بالمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي أيضاً.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية الترم الثاني

تتمثل الدرجات النهائية للمواد الدراسية المقررة خلال الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي فيما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

اللغة الأجنبية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

العلوم 40 درجة.