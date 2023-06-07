تفتكر من كام السنادي.. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

نتعرف معكم في هذا المحور عن تنسيق الثانوية العامة للعام الجاري 2023، والتي نشير اليكم في المحبث للتعرف على درجات ومجاميع القبول بالثانوية العامة بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية للطلاب الراغبين في الالتحاق والتقديم بالصف الاول الثانوي 2023، ونكتب اليكم اهم ما يرغب في التعرف علية جميع الطلاب في هذا المقال عبارة عن التنسيق.

اوراق التقديم بالثانوية العامة 2023

ومن خلال هذا المقال نتعرف معكم على الأوراق المطلوبة من الطلاب لتحضيرها لطلب التقديم بالثانوية العامة بعد الانتهاء من مرحلة الشهادة الإعدادية والتعرف على درجاتهم، ويختلف تنسيق اولى ثانوي من محافظة إلى محافظة أخري بحسب نسب النجاح لكل محافظة، ونكتب اليكم الأوراق في النقاط التالية.

شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية أصلية مع ٣ نسخ منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب المقدم مع ٣ نسخ منها.

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب الشخصية

عدد ٦ صور شخصية للطالب. المقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوى.

ملف تقديم يكون به: طلب التحاق مع دمغات تعليمية وأخرى مطلوبة.

تنسيق الثانوية العامة 2023

ونكتب اليكم في السطور المتبقية التعرف على تنسيق درجات مجموع التقديم بالصف الاول الثانوي بعد الشهادة الإعدادية والتي تكون مجموع كل محافظة بحسب نسب النجاح من المجموع الكلي بجميع المحافظات 280 درجة.

تنسيق محافظة القاهرة العام الحالي 240 درجة

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الجيزة للعام الحالي 218 درجة

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الشرقية للعام الحالي238.

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة المنيا للعام الحالي230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة القليوبية للعام الحالي 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة أسيوط للعام الحالي 240درجة.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة لمحافظة المنوفية للعام الحالي 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الغربية للعام الحالي 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الإسكندرية للعام الحالي 225درجة.

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة الإسماعيلية 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة سوهاج للعام الحالي 258 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ 252 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية للعام الجديد 250 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة دمياط للعام الجديد 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة قنا للعام الجديد 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة السويس للعام الجديد 225درجة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد للعام الجديد 244 ونص درجة.

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