Kuruluş Osman : قيامة عثمان الحلقة 129 مترجمة قصة عشق مترجمة dailymotion

قيامة عثمان الحلقة 129 مترجمة، يهتم الكثير من عشاق الدراما التركية بالتعرف على الاحداث المترقبة من المسلسل التركي الشهير قيامة قيامة عثمان بن أرطغرل والذي يعد من أبرز الاعمال التركية وتم عرض اربع مواسم من ذلك العمل الضخم وحقق نسب مشاهدة عالية وحالة من الترقب من أجل متابعة أحداث الحلقة 129 من المسلسل الغازي بن ارطغرل الجزء الرابع والتي سوف تشهد الكثير من الاحداث الهامة أبرزها اختفاء ابنة عثمان فاطمة والتي ستكون نقطة غضب عثمان والعديد من الاحداث الهامة المرتقبة من مسلسل .

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 129

وتشاهدون مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 بن أرطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع علي قناة اي تي في التركية مجاناً ويمكن للجميع تنزيل تردد تنلك القناة ويعرض عليها في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية ويعرض يوم الخميس علي قناة الفجر الجزائرية مترجم بالعربي ويعرض علي قناة اليرموك الاردنية مدبلج بالعربي يوم الجمعة وسوف نوفر لكم رابط لمشاهدة الحلقة كاملة .

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129

عثمان الحلقة 129، شهد المسلسل خلال الحلقات السابقة بعض من الاحداث المشوقة حيث ظهر فيه مع عدد كبير من المحاربين وكانوا ذاعبين داخل الحلبة وانها تعرض بقلعة المصارعة والمحاربة مما اثار جدل البعض من المشاهدين للمسلسل حيث اظهرت ايضًا بعض من الحلقات اغتيال اندرونيفوس على ايد الخونة وينتظر عدد كبير من المشاهدين مشاهدة ما يدور في الحلقة 129 من المسلسل بسبب ما تحمله من احداث قوية ومشوقة وهي نهاية نايمان، والقضاء على على السلطان عثمان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 129

تمتلك بعض من القنوات بث مسلسل عثمان الموسم الرابع، فقد أعلنت 3 قنوات ومنها.

تردد قناه ATV التركية علي نايل سات

تردد قناة ATV علي النايل سات .

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناه الفجر الجزائريه علي نايل سات

تعد من القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 الموسم الرابع ويمكننا الاستمتاع باحداث المسلسل من خلال التردد الاتي.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12645

معدل الترميز: 27500

تردد قناه أم الدنيا علي نايل سات

تعد من القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 الجزء الرابع ويمكن للجميع تنزيل تردد قناة مصر أم الدنيا، من خلال التردد التالي.

التردد: 11555

القمر الصناعي: نايل سات

معامل التصحيح 5\6

معدل الترميز 27500