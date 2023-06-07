نزل كشوفات PDF.. اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023، ينتظر جميع المستحقين للرعاية الاجتماعية الذي تم تقدمهم للحصول عليها حيث وصل عددهم 200 ألف مواطن عراقي ويرغبون في التعرف على موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة كما يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 إلكترونياً من خلال ان يتم الدخول على منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاسماء التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالدفعة الاولي والثانية خلال الفترة الماضية تابع المقال للأسفل.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

تم الاعلان عن ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية حيث تقوم الحكومة العراقية بصرف رعاية اجتماعية شهرية لكل الاسر المحتاجة والفقيرة حيث انه يتم صرف إعانات مالية وطبية ومساعدات اجتماعية للعاطلين عن العمل والغير قادرينن على العمل وتوفير فرص عمل للشباب.

منصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق

يمكننا ان نستعلم عن اسماء المشمولين في الرعاية من خلال الاتي.

الدخول على موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية .

يتم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق.

تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

كتابة جميع البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية وكود التحقق الخاص بك.

النقر على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

كتابة جميع البيانات المطلوبة يمكنك تنزيل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

محافظة الديوانية رجال ونساء

المثني مرأة ورجال

أسماء المشمولين في الوجبة الثانية من محافظة النجف رجال ونساء

محافظة بابل الرجال والنساء محافظة بغداد مرأة محافظة بغداد هنا. محافظة الأنبار نساء فقط، من هذا الرابط برجال ذات المحافظة فهذا هو رابط ملفها هنا. محافظة البصرة 1 ، 2

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن مجموعة من الشروط ومنها.

ان يكون المتقدم عراقي ومقيم دائم بدولة العراق.

لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام وعمر الاناث يجب أن لا يقل عن 55 عام.

كما انه يجب لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

بلغت أعداد المتقدمين ما يزيد عن ربع مليون مواطن عراقي وتم بذل جميع الجهود لتوفير الرعاية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.