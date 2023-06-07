EgyBest: عودة موقع ايجى بست الأصلي من الرابط المباشر الجديد “هنا” egý.ibest ..ارجع أتفرج ببلاش بجودة HD

عودة موقع ايجى بست الأصلي والذي اعلن رسميا على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس عن عودة الموقع بشكل رسمي، بعد أن توقف لعدة اشهر كاملة بسبب انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي يقدمه، والذي كان يتميز الموقع بانه يعرض كافة المسلسلات والأفلام وبرامج الترفية في بجميع اللغات من جميع أنحاء العالم، ومما كان ينال على شعبية جارفه بين المواقع الأخري وخاصة انه يعرض المسلسلات والأفلام فور صدورها في دور العرض، وكان سبب توقف الموقع هو أن بعض لجهات المنتجة الأفلام والمسلسلات قدمت به بلاغ بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بعرضه المحتوى الذى تقدم دون أذنها أو دفع الرسوم المالية الخاصة به لكى يكون لديه حق عرضها على منصته ،ومنذ الأمس ويبحث المتابعين عن رابط الجديد لموقع ايجى بست من اجل متابعة المسلسلات والأفلام.

عودة موقع ايجى بست الأصلي

انتشرت بالأمس أخبار حول عودة موقع ايجى بست مجدد على محركات البحث والذي كان قد توقف في الفترة الماضية وتم صدور موقع ماى بست بدلا منه، وذلك كان وفقا للعديد من القضايا التي تعرض اليها الموقع وجميع الموقع المشابه له إلى الوقف بسبب انتهاكات المحتوى لذى كانوا يقدموه وعرض محتوى ليس ليدهم حق عرض من الجهات الأصلية المنتجة له ، وتم التأكد رسمي من الصفحة الأصلية لموقع ايجى بست على الفيس بوك وتويتر حول انه بالفعل عودة الموقع الأصلي مجدد على محركات البحث.

رابط موقع ايجى بست الأصلي

في خبر اسعد جميع المشاهدين عن عودة موقع ايجى بست الأصلي عبر الرابط هنا، مجدد على محركات الأنترنت وبدوا بالفعل في البحث عن رابط الموقع من اجل متابعة محتواه والذي متوقع انه لن يكون مثل السابق بسبب القيود التي قد تفرض على الموقع من قبل الجهات المنتجة للأفلام والمسلسلات .