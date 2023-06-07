نتائج الصف التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج الصف التاسع 2023 سوريا برقم الاكتتاب تم الانتهاء من الاختبارات في يوم 28 من شهر مايو 2023 ميلادياً ، مما ادى لاعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج الصف التاسع لعام 2023 ميلادياً كما انها تم من خلال القيام بكافة الإجراءات الاحترازية حين يتم الانتهاء من تصحيح الاختبارات سوف يتم الإعلان عن النتائج حسب رقم الاكتتاب ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الصف التاسع 2023 سوريا برقم الاكتتاب.

نتائج الصف التاسع 2023 حسب رقم الاكتتاب

يمكن لكافة طلاب الصف التاسع لعام 2002 الاستعلام عن نتائجهم حسب رقم الاكتتاب والذي تم الانتهاء منها خلال فترة قصيرة كما جاءت الوزارة بتصريح انه سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والتاكد من عملية رصد الدرجات وحصول الجميع على حقوقهم كما اتعد من المراجل الهامة لكثير ويمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال القيام بمجموعة من الخطوات ومنها.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية على الانترنت.

يقوم الطالب بكتابة اسمه كاملاً في الأيقونة المخصصة له.

ثم يتم كتابة رقم الاكتتاب.

اختر نتائج الامتحانات وبعد ذلك قم بتحديد نتائج التعليم الأساسي.

ثم يتم تحديد المحافظة الخاصة بك.

اضغط على عرض النتائج.

رابط نتائج الصف التاسع في سوريا

تم انتهاء الطلاب من الامتحانات لعدد المواد العامة وصرحت الوزارة ان نتائج الصف التاسع بعد فترة قصيرة من الانتهاء من الاختبارات بكافة المحافظات ويمكن استخدام تطبيق لمعرفة النتائج الخاصة بالطلاب السوريين فقط ويتم تحميله من خلال الدخول على صفحة وزارة التربية والتعليم السورية.