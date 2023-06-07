مسلسل المنفي الازرق 1 MaviyeSürgün مترجم عربي فيديو لازورا

مسلسل المنفي الازرق 1 MaviyeSürgün، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية حول المسلسل التركي المنفي الازرق الذي يعرض لأول مرة علي قناة sow التركية الناقل الحصري لمعظم الاعمال التركية وإستطاع المسلسل التركي المنفى الأزرق 2023 عقب عرض الحلقة الأولى ، ان يحقق شهرة واسعة للغاية ويريد الكثير التطلع علي النجوم التي تشارك به ومواعيد عرضة .

المنفي الازرق 1 MaviyeSürgün

وباتت الدراما التركية من الاشياء المميزة وحققت شهرة واسعة وبات الجميع يريد ان يتابع تلك المسلسلات بالوقت الحالي وبالاخص في الوطن العربي ومن اهم الاعمال التي شهدت بحث مكثف بالفترة الماضية مسلسل مسلسل المنفى الأزرق التي تدور في إطار اجتماعي درامي رومانسي مؤثر.

قصة مسلسل المنفى الأزرق

وتدور احداث مسلسل المنفي الازرق التركي، حول رجل الذي يُدعى اوغوز، هو جندي في عمليات الخاصة، ماتت زوجته عايدة في حادثة متعلقة بعملة بالقوات الخاصة التركية، وبعدها انتقل الى مرمريس برفقة طفليه الصغيرين.

ليقابل اوغوز امرأة عند البحر اسمها دفنه، وينقذها من الغرق، والتي تعمل مديرة في فندق للترفيه يرتبط البطل والبطلة مما يغير حياة كلاً منهما والكثير من الاحداث القوية والمشوقة التي جعلت محبي الدرما التركية الرومانسية ان يتابعون ذلك المسلسل.

موعد عرض مسلسل المنفى الأزرق 2023

ويبدء عرض مسلسل المنفي الازرق الحلقة الاولي بداية من يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من يونيو الجاري.

القنوات الناقلة لـ مسلسل المنفى الأزرق

وتشاهدون مسلسل المنفي الازرق التركية علي القنوات التركية وايضا العديد من القنوات العربية ابرزهم قناة الفجر الجزائرية ولكن حتي الان لم تعلن نقلها للمسلسل ويتوفر علي المواقع الالكترونية عقب عرض الحلقة مثل فيديو لاروزا وموفيز لاند واكوام وايجي بست وقصة عشق وغيرها من المواقع العربية.