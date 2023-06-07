“مبروك نزلت دلوقتي بالاسم” نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس والاسم 2023

كثر التساؤل عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس ، حيث أن وزارة التربية والتعليم تقوم بالإعلان عن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الآن، في كافة المحافظات، فهناك محافظات تم ظهور النتيجة بها، وأخرى لن تظهر النتيجة بها إلى الآن، فمن المحافظات التي ظهرت بها النتيجة، محافظة القاهرة، وكذلك الجيزة، وغيرهم، في حين أن هناك محافظات لم تعلن ظهور النتيجة،، مثل محافظة القليوبية، وكذلك محافظة الفيوم، أيضًا، وغيرهم، ويتم التساؤل عن موعد ظهور النتيجة بمحافظة الأقصر، لذا سوف نتعرف سويًا، على هذا الموعد الخاص بظهورها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس ، سوف تظهر بالأيام المقبلة، وهذا عقب انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات، وكذلك بعد قيام الوزارة بالانتهاء من التدقيق، والمراجعة، حيث أنه بعد ذلك سيتم الإعلان عن النتيجة ورفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، عقب اعتماد النتيجة من جانب السيد محافظ الأقصر، وكما قلنا إن النتيجة سوف تظهر بشكل مباشر، بعدما تُعتمد رسميًا من جانب الوزارة.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

من المعروف أن نتيجة الشهادة الاعدادية، صارت الشغل الشاغل بكثير من الطلاب الآن، تحديدًا في تلك الفترة الحالية، إذ أن هذه الفترة تشهد ظهور هذه النتائج، ويريد أن يتعرف على النتيجة جميع الطلاب في محافظة الأقصر، وفيما بعد خطوات الاستعلام عنها:

التوجه إلى رابط وزارة التربية والتعليم.

حدد المرحلة التعليمية، ومن ثم الصف الدراسي والعام.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على زر “الاطلاع على النتيجة”.