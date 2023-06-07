بشرى سارة لجميع الطلاب !! نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2022

لم يتوقف بحث الطلبة والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2022 الفصل الدراسي الثاني، وكذلك خطوات الاستعلام، إذ أنهم لا زالوا يقومون بالبحث عن موعد ظهورها، كذلك أن وزارة التربية والتعليم تقوم بالسعي للإعلان عن تلك النتيجة بشكل سريع لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2022

وزارة التربية والتعليم ستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2022 الفصل الدراسي الثاني، خلال ساعات قادمة، وقد كشفت مديرية التربية والتعليم، وقالت إنه لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، يلزم السير على هذه الخطوات الموضحة في السطور المقبلة:

انتقل لموقع مديرية التربية والتعليم الرسمي.

سجل رقم جلوسك، عقب انتقالك المرحلة التعليمية، وكذلك الصف الدراسي، وغيره.

اضغط أخيرًا، على عبارة “الاستعلام عن النتيجة”، لتظهر لك مباشرًة أمامك.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023

عملت الوزارة على إتاحة رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، الذي يمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة، حينما تُعلن، وتُعتمد، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى كذلك لأن تُعلن عن النتائج كافة التي تتعلق بصفوف النقل، قبل أن يحل بدء امتحانات الثانوية العامة، بهذا الشهر من يونيو الجاري، إذ أن هذا الشهر سوف يشهد بدء تلك الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، ومن المعروف أن أول مادة سوف يقوم الطلاب بتأديتها في الثانوية العامة، ستكون في اليوم الموافق من 12 يونيو 2023م، لذا تقوم الوزارة بالإسراع في تعجيل ظهور النتيجة الخاصة بسنوات النقل للطلاب، قبل بداية امتحانات الثانوية العامة.