متى موعد أول مباراة لكريم بنزيما مع الاتحاد السعودي

يلعب النجم الفرنسي كريم بنزيما أول مباراة له بقميص فريق الاتحاد السعودي يوم 20 يوليو القادم، حسبما أكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو الذي إستطاع ان يحقق الدوري مع الاتحاد بعد غياب 14 عام عن التتوج ببطولة الدوري.

كريم بنزيما بالدوري السعودي

وجدير ان اعلن الاتحاد السعودي ان سيكون هناك مراسم استقبال تلق بالفرنسي الكبير كريم بنزيما وسوف يكون هناك حجز تذاكر لحضور مراسم تقديم الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي القادم من النادي الملكي ريال مدريد .

وتعد خطوت التعاقد مع لاعبين كبار مثل كريستيانو وبنزيما بالاندية السعودية خطوة قوية للاعبين الكبار التي تريد الاحتراف حيث بات الدوري السعودي يجذب الانتباه بالوقت الحالي للكثير من اللاعبين وهناك اخبار تؤكد قدوم ميسي للهلال السعودي .

موعد أول مباراة لكريم بنزيما مع الاتحاد السعودي