تابع لايف نيو مباراة وست هام يونايتد اليوم مباشر تويتر : مشاهدة مباراة فيورنتينا ووست هام يونايتد اليوم مباشر يلا شوت لايف نهائي دوري المؤتمر

مشاهدة مباراة فيورنتينا ووست هام يونايتد اليوم مباشر، في مساء اليوم تقام مباراة في غاية القوة والاهمية علي ملعب ادين ارينا من اجل نهائي مثير للغاية بين كل من نادي فيورنتينا ووست هام يونايتد في نهائي “دوري المؤتمر الأوروبي” ومن المقرار ان تلعب تلك المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية ويسعي كلا الفرقين في تلك المباراة ان يحقق احدهم الفوز علي حساب الاخر من اجل حصد تلك البطولة الهامة في الاواني الخيرة قبل انطلاق بطولة الاكثر رواجا في العالم اي وهي بطولة دوري ابطال اوروبا.

مباراة وست هام يونايتد اليوم مباشر

تابع لايف مباراة وست هام يونايتد اليوم، حيث يدخل النادي الانجليزي وست هام تلك المباراة بقصاري جهدة من اجل الفوز بالقلب علي حساب نظيرة الايطالي نادي فيورنتينا جدير بذكر ان صعد وست هام من المجموعة الاولي في الصداراة بالمركذ الاول برصيد 18 نقطة عقب ان لاعب 6 مباريات حقق الفوز في كلاهما ولم يسخر او يتعادل في اي مباراة في دور المجموعات وبعد معنا كبير قدر ان يصل الي دور نصف نهائي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف علي حساب نادي ألكمار ذهابا وفي مباراة العودة تحقق الفوز بهدف دون رد.

تابع لايف مباراة وست هام يونايتد اليوم

بينما صعد نادي فيورنتينا من مجموعتة في المركز الثاني عقب نادي بلدية اسطنبول حيث حصد 13 نقطة بعد ان لاعب 6 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في اربع مباريات وخسر في مباراة،حيث قد بدء البطولة في دور المجموعات بتعادل والخساراة في مباريتان علي التوالي ولكن تعود الية الروح مرة اخري ويحقق الفوز في اربع مباريات علي التوالي ويصعد في المركذ الثاني ويصل الي المركذ الثاني بعجوبة وخاض مباراة قوية امام نادي بازل وانتهت المباراة في دور الذهاب بهدفين مقابل هدف لصالح نادي بازل ولكن في العودة يعود نادي فيورنتينا برومنتادة قاصية ويرحز ثلاث اهداف ويصل للنهائي امام وست هام الانجليزي.

ومن المتوقع أن يدخل وست هام المباراة بتشكيل مكون من، كالتالي:

في حراسة المرمى: فابيانسكي.

في خط الدفاع: كوفال – كهرر – أجورد – إيمرسون.

في خط الوسط: داونز – رايس – باكيتا.

في خط الهجوم: بوين – أنطونيو – بن رحمة.