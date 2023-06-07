“مبروك للطلاب” نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ديالي المقداديه بالعراق 2023

يعيش طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي التمهيدي في حالة من القليل والتوتر، وذلك بشأن اقتراب موعد ظهور النتيجة الخاصة بهم، بالعراق، حيث أن السيد وزير التربية والتعليم قام باعتماد النتيجة في الكثير من المحافظات، وذلك بدءًا من محافظة الكرخ الأولي، وكذلك الثانية، إلى الرصافة الأولي، وفي هذا الوقت الحالي يتم البحث باستمرار عن الخطوات التي تتعلق بمعرفة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ديالي المقداديه ، لذا سوف نوفر لكم موعد ظهورها.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ديالي المقداديه

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها قد انتهت من كافة أعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بنتيجة الصف السادس التمهيدي العراق، وذلك في كثير من المحافظات، لكن بشأن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ديالي المقداديه ، فسوف تظهر خلال ساعات من الآن، كذلك بينت أنه يمكن أن يتم الاستعلام عن تلك النتيجة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: التوجه إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالعراق، من هنا.

ثانيًا: سجل دخولك من خلال إدخال كلًا من اسم المستخدم، وكذلك الرمز السري بشكل صحيح.

ثالثًا: اختر المرحلة الدراسية.

رابعًا: حدد المديرية التعليمية التي تكون تابع لها.

خامسًا: سجل اسمك بشكل رباعي، وكذلك رقم الجلوس.

سادسًا: انقر على زر “عرض النتيجة”.

رابط استعلام نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023

وصعت وزارة التربية والتعليم رابط يتم عن طريقه الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ديالي المقداديه ، التي من المفترض ظهورها بالوقت الحالي، بالتحديد في خلال ساعات قليلة، حيث أنها سوف تُرقع باللينك الذي تم توفيره من جانب الوزارة.