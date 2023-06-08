مشاهدة حفل استقبال اللاعب كريم بنزيما بث مباشر اليوم 2023/6/8 في ملعب الجوهرة المشعة ملعب اتحاد جدة السعودي

مشاهدة حفل استقبال كريم بنزيما بث مباشر، اعلنت إدارة نادي الإتحاد تعاقدها مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما وسوف يتم تقديم في مؤتمر صحفي بأرضية ميدان ملعب الجوهرة المشعة بالإتحاد جدة وسيكون بحضور جمهوري ضخم للغاية ويسعي الجميع لمشاهدة تلك المراسم التي ستكون ملئية بالمفجاءت وسوف يحتفل ايضا بها الاتحاد بالعديد من اللاعبين التي اتت وسيكون اخر موسم لها مع الفريق ولذلك نوفر لكم رابط لكي تشاهدون مراسم استقبال كريم بنزيما .

حفل استقبال اللاعب كريم بنزيما بث مباشر

تابع لايف الاتحاد اليوم مباشرة تويتر، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما غادر ريال مدريد الملكي بعد ان لعب معهم لسنوات طويلة جدا واحرز الكرة الذهبية في الموسم الماضي وأصبح رسمياً لاعبا لنادي الاتحاد السعودي وقام نادي الاتحاد السعودي بتقديم اللاعب رسمياً وسيكون لاعب بالفريق حتي 2026 بقيمة 51 مليون يورو ووافق النادي الاسباني علي انتقال كريم الي نادي الاتحاد .

مشاهدة حفل استقبال اللاعب كريم بنزيما بث مباشر

حيث يتم تقديم لاعب اليوم علي القنوات السعودية وهو بقميص نادي الاتحاد وقد اشار نادي الاتحاد علي صفحتة الشخصية عبر التواصل الاجتماعي تويتر وقال البنز اتحادي وتامت الصفقة بنجاح حيث رد الفرنسي كريم واشار عن حماسة من اجل لاعب في جدة

وسوف يرتدي بنزيما قميص رقم 9 اي هو نفس الرقم الذي كان يرتدية مع الملكي ريال مدريد ويسعي كريم بفعل الكثير مع فريقة الجديد من اجل تحطيم الارقام مع نادي الاتحاد السعودي الذي حمل لقلب الدوري السعودي للمحترفين والان الفرنسي كريم بنزيما يجاور كل من احمد حجازي وطارق حامد في نفس الفريق ويشكلون فريق كبير في السعودية الشقيقة،وكان يحلم رائيس نادي الاتحاد بتعاقد مع الفرنسي وها اصبح حقيقة اليوم وسوف يتم تقديم الاعب بقميص الاتحاد في الرياض