يعرض الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 على موقع قصة عشق ولازورا

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 من بين المسلسلات الأكثر بحثًا من قبل الجمهور الذي يتابعه، فمن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل يتم التساؤل عنه بكثرة، وبشكل متواصل، فقد تمكن من استحواذ محركات بحث جوجل، وذلك لأنه من أفضل المسلسلات، التي تمكنت من الحصول على شعبية ضخمة للغاية، وكذلك حقق نجاح باهر للغاية، وسوف نستعرض لكم بهذا المقال كل ما يتعلق بهذا المسلسل.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129

شرع الأشخاص في البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 ، فمن المعروف أن تلك الحلقة تشهد أحداث كثيرة للغاية مشوقة ومميزة، ويترقبها العديد من الأشخاص، فهي تحمل معها أحداق مهمة للغاية، وهذا عقب الأنباء التي شاعت عن موت السيدة مالهون، وذلك بثاني إعلام من تلك الحلقة رقم مائة وتسعة وعشرون، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل يتم إذاعته على قناة اي تي في التركية، وذلك في يوم الأربعاء، بالساعة الثامنة مساءًا على حسب توقيت السعودية، وكذلك توقيت القاهرة، كما أن تردد تلك القناة يكون:

التردد: 11628.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

كما قمنا بالإشارة في السابق أن مسلسل قيامة عثمان يتم عرضه في كل يوم أربعاء، وذلك من كل أسبوع، كما أنه يُبث على شاشة قناة atv التركية، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساءًا، في السعودية والقاهرة، فتستطيع مشاهدته بسهولة من خلال شاشة تلك القناة بأعلى جودة وكفاءة، وأفضل وضوح في الصورة والصوت.