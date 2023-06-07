اعرف أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الآن “من هنا” اتأكد من وجود أسمك

سوف نقوم في هذا المقال باستعراض جميع ما يخص أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 ، وذلك بعد زيادة البحث من قبل الأشخاص حول تلك الأسماء، فقد مكنت وزارة العمل العراقية الخدمة الإلكترونية التي تخص الاستعلام عن جميع الأسماء المقبولة بالرعاية الاجتماعية، لذا سنرفق لكم جميع ما يخص ذلك فيما يلي.

أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

قامت وزارة العمل العراقية باستقبال وتلقي الطلبات بشكل عشوائي من جانب عشرات وآلاف السكان بالعراق، وهذا عقب افتتاح وزارة العمل العراقية باب التسجيل لجميع من يرغب في التسجيل بالدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية العراق، وقد تلقت ما يقرب من حوالي 3 ألف مواطن بالعراق، ولكن من المعروف أن هؤلاء الأشخاص لم يتم قبولهم بالرعاية الاجتماعية العراق سوى عقب استيفائهم جميع شروط الدعم، المحددة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق

يمكن الاستعلام بسهولة عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق من خلال اتباع الآتي:

افتح الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختر عبارة “الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق”.

قم بتحديد رقم الجبة، “التاسعة”.

سجل رقم هويتك، بجانب رمز التحقق.

اضغط على زر “استعلام”، فبعد قيامك بالنقر على هذا الزر، سوف يكون من السهل عليك الاطلاع على الأسماء بالرعاية الاجتماعية بكل سهولة ويسر، وان كنت مستوفي للشروط المحددة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، فسوف يتم قبولهم بها، ومن ثم سوف تحصل على الدعم المقدم منها.