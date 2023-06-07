“وزارة التعليم ” تُعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في المحافظات بالكامل

سهلت مديرية التربية والتعليم على الطلاب معرفتهم للنتيجة، بواسطة إتاحتها رابطًا رسميًا خلص بالاطلاع عليها، ومن الجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات يقومون بالتساؤل عن موعد إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي لم تظهر النتيجة بها، والوزارة تطمئن الطلاب، وتقول إن النتيجة في المحافظات المختلفة ستظهر في الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

قامت مديرية التربية والتعليم بالإشارة حول موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 ، سيكون خلال ساعات قليلة مقبلة في المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة، بعدما يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي، ومن الحكير بالذكر أننا نعلم أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ظهرت بالفعل في عدد كبير من المحافظات، في حين أن هناك الكثير من الحفاظات الأخرى أيضًا لم يتم فيها الإعلان عن تلك النتيجة، لكن وزارة التربية والتعليم ما زالت تحاول أن تسرع ظهور النتيجة في تلك المحافظات المختلفة والمتباينة، التي لم تظهر بها، كما أننا نستطيع القول أن من بين المحافظات التي تم ظهور النتيجة بها تكون محافظة بورسعيد، في حين أن طلبة وطالبات محافظات القليوبية، وغيرها من المحافظات الأخرى لا يزال الطلاب بها يترقبون موعد ظهور النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023

تم توفير رابط يخص استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي، من مديرية التربية والتعليم، وذلك للطلاب جميعهم، فيمكن أن يتم الاطلاع على النتيجة بمنتهى السهولة بعد أن تُعتمد، وتُرفع على الموقع، بدخول الطالب على هذا اللينك، واتباعه ما يتطلبه منه الموقع من إدخال البيانات اللازمة.