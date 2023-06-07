“الدفعة الثانية” كشف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة التاسعة وزارة العمل

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق يتزايد بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في هذا الدعم حيث أن نتائج الدفعة الثانية قد ظهرت عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي التابعة لهذا الموقع حيث أن عدد كبير من المواطنين والمواطنات يبلغ عددهم نحو 300 ألف فرد قد قاموا بالتقديم في هذا الدعم المقدم من قبل الوزارة حيث أن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة يعد من أكثر ما يتم البحث عنه في الأيام الأخيرة.

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يتابع المواطنون البحث عن الرابط الخاص بالاستعلام عن اسماء الوجبة التاسعة التي تظهر في الفترة الأخيرة عبر المنصة الرسمية حيث أن الكثير من الأفراد قد قاموا بالتقديم في هذا الدعم الذي أرادت الوزارة ان تطلقه من أجل توفير سبل المعيشة على جميع المواطنين حيث أنها قد فتحت باب التسجيل بشكل الكتروني عبر منصة مظلتي عبر كتابة كل البيانات المطلوبة.

خطوات الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق عن طريق اتباع هذه الخطوات.

يجب فتح موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار أيقونة البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf.

الآن يتطلب منك كتابة رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.

اضغط أخيرا على زر بحث.

كانت الوزارة قد أعلنت رسميا عن نتائج الدفعة الأولى التي بدأت في الظهور خلال شهر ابريل واستمرت في مايو الماضي لتبدأ مرحلة الإعلان عن الدفعة الثانية في خلال شهر يونيو الجاري ويتم البحث بشكل كبير عن رابط استخراج هذه الأسماء من خلال المنزل.