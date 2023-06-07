رابط natiga.azhar.eg نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في الأزهر الشريف عن رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة، فور الإنتهاء من أعمال التصحيح لإجابات الطلاب في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد إعلان نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني ورابط الإستعلام عبر بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والأعدادية الأزهرية 2023

وادي الآلاف من الطلاب في المرحلة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الماضي، حيث إنتهت الإمتحانات في الشهادنين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 دون أي شكاوي وعراقيل أمام الطلاب في كافة المعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية وبدأت عمليات التصحيح في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

وأكد أحمد عبد العظيم مدير الإدارة المركزية للامتحانات في الأزهر الشريف، أنه انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الامتحان يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إعلان نتيجة الشهادتين الإعدادية والإبتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور إعتماد من خلال الدخول علي الرابط التالي:

أولًا: الدخول علي رابط نتيجة الشهادات الأزهرية من هنا https://natiga.azhar.eg

ثانيًا: ثم تحديد الشهادة ( الإبتدائية أو الإعدادية).

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الأزهرية

مادة أصول الدين (تفسير حديث توحيد وسيرة) 100درجة

مادة اللغة العربيه (مطالعه نصوص انشاء نحو صرف )100

مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 60

مادة الفقه: 50

مادة الثقافه الاسلامية: 20

مادة القرأن الكريم: 40

مادة اللغه الانجليزيه/الاجنبيه: 40

مادة الدراسات الاجتماعيه: 40

مادة العلوم: 40

مجموع الترم الثانى من 490 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023

المجموع الكلي للترمين 550.

مادة القرآن الكريم ١٠٠ درجة.

مادة اللغة العربية ١٠٠ درجة.

مادة الرياضيات ١٠٠ درجة.

مادة التربية الإسلامية ١٠٠ درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية ٥٠ درجة.

مادة العلوم ٥٠درجة.

مادة اللغة الإنجليزية ٥٠ درجة.