azhar.gov.eg هُنا رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023، تصدرت الترند الأول من الطلاب في الصفين السادس الإبتدائي والثالث الإعدادي الأزهري البحث عن نتيجة رابط azhar.gov.eg نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان نتائج المرحلة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية خلال الساعات القادمة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات التابعة للأزهر الشريف وخلال السطور التالية نتناول معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023

أكدت مصادر رسمية في مشيخة الأزهر الشريف، أنه تم الإنتهاء رسميًا من أعمال التصحيح لإجابات أبنائنا الطلاب في المرحلة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية تمهيدًا لإعلان azhar.gov.eg نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف خلال الساعات القادمة فور إعتماد النتيجة من وكيل مشيخة الأزهر الشريف وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي الجمهورية.

azhar.gov.eg رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية

ونستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي موقع نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2023/2022.

الخطوة الثانية: ثم عليك تحديد المرحلة الدراسية ( الإبتدائية أو الإعدادية).

الخطوة الثالثة: ثم عليك إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص بك بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: عليك النقر علي أيقونة بحث أو إستعلام.

الخطوة الخامسة: عليك الإنتظار ثواني حتي تظهر النتيجة أمامك.