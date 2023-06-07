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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 تم الاعلان عن ان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من مراجعة ورصد الدرجات وبعد ذلك يتم اعتمادها من شيخ الازهر ومن خلال مقالنا سنتعرف على إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
صرح قطاع المعاهد الأزهرية، سهولة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بعد ان يتم الاعلان عنها عبر بوابة الازهر الإلكترونية، وذلك من خلال الضغط على الرابط المخصص لذلك.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
يمكننا ان نستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 ويتم من خلال الاتي.
- الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف.
- اختيار خدمات الأزهر الشريف.
- ثم يتم اختيار نتائج الشهادات الأزهرية.
- كتابة رقم جلوس الطالب.
- إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.
- الضغط على كلمة عرض النتيجة.
كيفية تقديم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2023
يرغب البعض في تقدم تظلم على الدرجات في اي من المواد المعلن عنها ويتم من خلال الاتي.
- يقوم ولى الأمر بالتوجه إلى المديرية.
- تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
- تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية.
- سداد الرسوم المقررة.
- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.
- الحصول على إيصال السداد.
- يتم التعرف على موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب.
- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة يتم النظرفي تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم.
- حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية التي تم دفعها.