نتائجنا.. الان ظهرت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فى العراق الدور الاول عموم المحافظات العراقية pdf
يواصل الآلاف من الطلاب في العرق، البحث عن مؤشرات جوجل عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فى العراق الدور الاول عموم المحافظات العراقية pdf والتي ظهرت خلال الساعات الماضية في غالبية المحافظات ولم يتبقي سوي محافظات (ديالي والبصرة)، جاري إعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا والسومرية نيوز وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات استخراج pdf نتائج السادس الإبتدائي العراق بالرقم الإمتحاني عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا.
نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا
أعلنت وزارة التربية العراقية، نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة لإجابات أبنائنا الطلاب في المرحلة الإبتدائية العراق، وإعلان النتائج في مديريات التربية بمحافظات بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيلن دهوك.
استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023
وإليكم خطوات استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا من خلال إتباع الخطوات التالية ومعرفة النتيجة وهي كالتالي:
أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتائجنا.
ثانيًا: ثم عليك تحديد المحافظة التابع لها.
ثالثًا: ثم البدء في تحميل نتائج السادس الإبتدائي العراق.
ظهرت نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|الخميس
|ديالى
|محدد
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
ونتابع معكم لحظة بلحظة إعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول من خلال الموقع الرسمي لإعلان نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي في العراق.