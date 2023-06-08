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نتائجنا.. الان ظهرت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فى العراق الدور الاول عموم المحافظات العراقية pdf

bezofathymahrozمنذ 40 دقيقة
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يواصل الآلاف من الطلاب في العرق، البحث عن مؤشرات جوجل عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فى العراق الدور الاول عموم المحافظات العراقية pdf والتي ظهرت خلال الساعات الماضية في غالبية المحافظات ولم يتبقي سوي محافظات (ديالي والبصرة)، جاري إعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا والسومرية نيوز وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات استخراج pdf نتائج السادس الإبتدائي العراق بالرقم الإمتحاني عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية، نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا  بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة لإجابات أبنائنا الطلاب في المرحلة الإبتدائية العراق، وإعلان النتائج في مديريات التربية بمحافظات بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيلن دهوك.

استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023

وإليكم خطوات استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا من خلال إتباع الخطوات التالية ومعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتائجنا.

ثانيًا: ثم عليك تحديد المحافظة التابع لها.

ثالثًا: ثم البدء في تحميل نتائج السادس الإبتدائي العراق.

ظهرت نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىالخميس
 قريبا
ديالىمحدد
 تفاصيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

ونتابع معكم لحظة بلحظة إعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول من خلال الموقع الرسمي لإعلان نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي في العراق.

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bezofathymahrozمنذ 40 دقيقة
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bezofathymahroz

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