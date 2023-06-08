خراب مستعجل.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس8 يونيو 2023 في جميع المحلات ||أسعار البيض اليوم

الجدير بالذكر أن أن أسعار الدواجن اليوم في مصر الموافق الخميس الثامن من شهر يونيو الحالي ٢٠٢٣ شهدت ارتفاع مرة أخرى بالأسواق المحلية، وهذا بعد عدة أيام كانت الأسعار مستقرة فيهم فبلغت أسعار الفراخ البيضاء بعد الارتفاع الجديد ما بين ٧٠ : ٧٢ جنيه مصري للمستهلك، ومن المعروف أن الدواجن بشكل عام هي وجبة رئيسية لكافة أفراد الشعب فتأتي في المرتبة الثانية بعد اللحوم الحمراء مباشرةً، وسنعرض من خلال مقالنا اليوم أسعار الدواجن بالتفصيل بكافة المحافظات حول الجمهورية مع مراعاة اختلاف الأسعار نسبيًا بين كل محافظة والأخرى.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء

نجد أن سعر الفراخ البيضاء ليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بلغ ٦٨ جنيه فقط، أما السعر الذي يحصل به المستهلك على الدواجن في الأسواق يتراوح من ٧٠ : ٧٢ جنيه فقط للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات

أما بالنسبة لسعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن وصل إلى ٦٠ جنيه فقط للكيلو، ويحصل عليها المستهلك بالأسواق الشعبية بسعر يتراوح من ٦٥ : ٦٦ جنيه فقط.

الفراخ البلدي

قد انخفض سعر بيع الفراخ البلدي لآخر تعاملات اليوم في بورصة الدواجن ليبلغ ٨٠ جنيه للكيلو، أما سعر بيعها للمستهلك في السواق يبلغ ٨٥ جنيه للكيلو.

أسعار أجزاء الفراخ البيضاء اليوم

نجد أن سعر الكيلو من أوراك الفراخ لليوم وصل إلى ٨٠ جنيه.

أما سعر كيلو الدبابيس الخاصة بالفراخ وصل إلى ٩٠ جنيه.

وسعر الكيلو من الأجنحة الذي يحصل عليه المستهلك من السوق بـ ٥٠ جنيه فقط.

هناك أيضًا أسعار البانيه اليوم فهي ليست ثابتة حيث يختلف سعر الكيلو من مكان لآخر ولكنه يتراوح ما بين ١٥٥ جنيه : ١٦٠ جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة العمومية

شهدت أسعار بورصة الدواجن العمومية في آخر تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ فوصل سعر كيلو الدجاج الأبيض ٧٠ جنيه مصري، وصرحت إدارة البورصة أيضًا أن هيئة الخدمات البيطرية العامة تتخذ كثير من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار أي أمراض وبائية قد تهدد الثروة الحيوانية والداجنة في البلاد من خلال اللقاحات المحلية.

بالنسبة لأسعار الدواجن الساسو وفقًا للتعاملات الأخيرة للبورصة العمومية للدواجن وصل سعر الكيلو ٨١ جنيه فقط.

أسعار البيض اليوم الخميس يونيو 2023