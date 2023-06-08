“رابط نتائجنا” pdf..الان استعلم عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني البصرة ونينوى

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق ، 2023 الدوري الاول، فمع توالى ظهور نتيجه الصف السادس التمهيدي فى معظم المحافظات العراقية حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بنشر النتيجة بالدرجة النهائية لجميع الطلاب والطالبات ، بداية من الجمعة الماضية ، والتى بدأت بمحافظة الكرخ 1 والكرخ 3 ، وكذلك الرصافة 1 والرصافة 3، وتوالت الإعلان عن نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي الترم الاول تباعاً فى المحافظات العراقية ، ولم يتبقى سوى محافظات نينوى، ديالى، ذى قار، والبصرة، ومن خلال التقرير التالي سنقوم بتقديم رابط نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم من أجل المساهمة في استخراج نتائج الطلاب والطالبات في المحافظات المتبقية.

نتيجة التمهيدى السادس فى العراق 2023:

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بتسهيل عملية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى جميع المحافظات العراقية حيث قامت بتفعيل رابط نتائجنا الإلكتروني ، والذي يتم نشر النتيجة النهائية من خلاله عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية ، وبدون شك يعيش الآن طلاب وطالبات وأولياء الأمور الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى جميع المحافظات العراقية التي لم يتم الإعلان عن النتائج بها حالة من القلق والتوتر فى انتظار الاعلان الرسمي وخاصتا مع توالى ظهور النتيجة فى المحافظات، ولم يتبقى سوى الاعلان عن النتيجة فى البصرة ، نينوى ، ديالى ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 9 من شهر يونيو.

رابط نتائجنا الالكتروني وطريقة الحصول على نتائج التمهيدي.

بخطوات بسيطة وسهلة الاستخدام تستطيع الحصول على نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق من خلال إتباع الخطوات التالية: