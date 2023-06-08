نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى موقع نتائجنا results.mlazemna.com بالاسم ورقم التلميذ

نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى موقع نتائجنا، ترقب وانتظار كبير جداً من جانب جميع الطلبة والطالبات وكذلك أولياء أمورهم حول نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى موقع نتائجنا وذلك حيث قامت معظم المحافظات العراقية بالإعلان عن نتائج الدور الأول لطلاب الصف السادس ابتدائي للعام الدراسي الحالي ولم يتبقى سوا 4 محافظات فقط لم تعلن النتائج وهم محافظات (نينوى – ذي قار – ديالي – البصرة) وستقوم هذه المحافظات بإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، وسنوفر لكم متابعينا الكرام من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالنتائج من موعد الظهور وخطوات استعلام النتائج بالاسم والرقم الامتحاني.

نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى موقع نتائجنا

أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة نينوى أن إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى موقع نتائجنا سيكون صباح اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 وذلك حيث انتهت لجان التصحيح بجميع مدارس المحافظة من عمليات رصد ومراجعة أوراق امتحانات جميع المواد التي أدى الطلاب الامتحانات بها، ويتم في الوقت الحالي العمل على رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التعليمي وذلك حتى يتمكن الطلاب من استخراج النتائج بكل سهولة ودون الحاجة إلى التوجه للمدارس، حيث يتم نشر كشوفات pdf نتائج الطلاب في جميع المواد الدراسية وكذلك المجموع الكلي وكذلك حالة الطالب أو يتم الاستعلام عن النتائج من خلال إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في بعض المحافظات لتظهر النتيجة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول نينوى

ساعات قليلة ويتمكن الطلاب من استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 نينوى الدور الاول عبر موقع نتائجنا التعليمي، وحددت وزارة التربية مجموعة من الخطوات يجب على الطلاب اتباعها من أجل استخراج النتائج بكل سهولة كالآتي:-