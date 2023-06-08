نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول PDF بالاسم والرقم الامتحاني عبر results.mlazemna.com
نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول، لا تزال هناك بعض المحافظات العراقية لم تُعلن عن النتائج حتى الآن ومن ضمن هذه المحافظات هي نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول، حيث لم تنتهي حتى الآن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب وذلك حيث تقوم كل محافظة بنشر نتائج الطلاب كل محافظة على حدة وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية أو على موقع نتائجنا التعليمي التابع للوزارة، ونستعرض معكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال كل تفاصيل إعلان النتائج من الموعد والخطوات والرابط الصحيح لاستخراج النتائج.
نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى
يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على نتائج أبناءهم الطلاب، خاصة بعد أن أعلنت مديرية التربية بمحافظة ديالي أن دفاتر إجابات الطلاب قد تم تصحيحها وأن لجان التصحيح في المراحل الأخيرة من المراجعة ورصد الدرجات، وأكدت على أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب عبر موقع نتائجنا وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في بداية الأسبوع المقبل.
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|اليوم
|ديالى
|محدد
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول
من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول على موقع نتائجنا سيتمكن جميع الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم عن طريق خطوات بسيطة جداً كالتالي..
- الخطوة الأولى: يدخل الطالب إلى موقع نتائجنا على الإنترنت.
- الخطوة الثانية: يتم اختيار محافظة “ديالي” فور ظهور النتيجة.
- الخطوة الثالثة: النقر على كلمة تنزيل.
- الخطوة الرابعة: إما أن يتم فتح كشوفات نتائج المدارس PDF وحينها يمكن استخراج النتائج بالاسم أو الرقم الامتحاني.
- أو يمكن فتح صفحة البحث عن نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني.