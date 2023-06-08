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نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول PDF بالاسم والرقم الامتحاني عبر results.mlazemna.com

AHMEDمنذ 35 دقيقة
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نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى
نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول، لا تزال هناك بعض المحافظات العراقية لم تُعلن عن النتائج حتى الآن ومن ضمن هذه المحافظات هي نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول، حيث لم تنتهي حتى الآن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب وذلك حيث تقوم كل محافظة بنشر نتائج الطلاب كل محافظة على حدة وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية أو على موقع نتائجنا التعليمي التابع للوزارة، ونستعرض معكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال كل تفاصيل إعلان النتائج من الموعد والخطوات والرابط الصحيح لاستخراج النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على نتائج أبناءهم الطلاب، خاصة بعد أن أعلنت مديرية التربية بمحافظة ديالي أن دفاتر إجابات الطلاب قد تم تصحيحها وأن لجان التصحيح في المراحل الأخيرة من المراجعة ورصد الدرجات، وأكدت على أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب عبر موقع نتائجنا وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في بداية الأسبوع المقبل.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىاليوم
 قريبا
ديالىمحدد
 تفاصيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول

من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول على موقع نتائجنا سيتمكن جميع الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم عن طريق خطوات بسيطة جداً كالتالي..

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى
نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى
  • الخطوة الأولى: يدخل الطالب إلى موقع نتائجنا على الإنترنت.
  • الخطوة الثانية: يتم اختيار محافظة “ديالي” فور ظهور النتيجة.
  • الخطوة الثالثة: النقر على كلمة تنزيل.
  • الخطوة الرابعة: إما أن يتم فتح كشوفات نتائج المدارس PDF وحينها يمكن استخراج النتائج بالاسم أو الرقم الامتحاني.
  • أو يمكن فتح صفحة البحث عن نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني.

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AHMEDمنذ 35 دقيقة
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AHMED

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