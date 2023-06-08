نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول PDF بالاسم والرقم الامتحاني عبر results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول، لا تزال هناك بعض المحافظات العراقية لم تُعلن عن النتائج حتى الآن ومن ضمن هذه المحافظات هي نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول، حيث لم تنتهي حتى الآن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب وذلك حيث تقوم كل محافظة بنشر نتائج الطلاب كل محافظة على حدة وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية أو على موقع نتائجنا التعليمي التابع للوزارة، ونستعرض معكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال كل تفاصيل إعلان النتائج من الموعد والخطوات والرابط الصحيح لاستخراج النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على نتائج أبناءهم الطلاب، خاصة بعد أن أعلنت مديرية التربية بمحافظة ديالي أن دفاتر إجابات الطلاب قد تم تصحيحها وأن لجان التصحيح في المراحل الأخيرة من المراجعة ورصد الدرجات، وأكدت على أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب عبر موقع نتائجنا وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في بداية الأسبوع المقبل.

المحافظة الحالة تنزيل نينوى اليوم قريبا ديالى محدد تفاصيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار في الانتظار قريبا القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة في الانتظار قريبا كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول

من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى الدور الاول على موقع نتائجنا سيتمكن جميع الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم عن طريق خطوات بسيطة جداً كالتالي..