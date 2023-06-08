اليوم السابع.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة الازهر

من المعروف دائما أن عملية تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام ٢٠٢٣ ورصد درجات الشهادة الإعدادية يتم ذلك من خلال رابط بوابة الأزهر التعليمية والتي نقدمها لكم لمعرفة النتيجة التي قد ينتظرها كل منزل وفي هذا المقال سوف نقدمها لكم ليملا البيوت الفرحة بالنتائج ونتمنى لكم نجاحك موفقك من خلال مقالنا هذا

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية باتباع الخطوات التالية من خلال بوابة الأزهر التعليمية

فتح موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

يجب أن يختار الطالب نتيجة الترم الثاني

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يقوم الطالب بإدخال اسم الطالب المراد الحصول عليه

يقوم بالضغط على عرض نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي الأزهري.

الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة الإلكترونية

من المعلوم أن نتيجة الشهادة الإعدادية تظهر بعد تصحيح ورصد درجات الطلاب وقد بدأت منذ يوم الأحد الماضي على ان يقوم شيخ الأزهر أحمد الطيب باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ثم يتم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية

كيفية توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية

يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية على الطريقة التي سوف نطرحها لكم من وهي درجات الآتية:

توزيع درجة مادة الفقه من ٢٥درجة

توزيع درجة القرآن الكريم من ٢٠درجة

توزيع درجة الحديث والتفسير من ٢٥درجة

توزيع درجة التوحيد والسيرة من ٢٥درجة.

توزيع درجة الثقافة الإسلامية من الشهادة الإعدادية من ١٠درجات.

توزيع درجة النحو والصرف من ٢٥درجة

توزيع درجة المطالعة والنصوص من ٢٥درجة

توزيع درجة الرياضيات من ٣٠درجة

توزيع درجة العلوم والدراسات الاجتماعية من ٢٠درجة

توزيع درجة اللغة الإنجليزية من ٢٠درجة

بعد انتهاء طالب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من امتحانات الترم الثاني لعام ٢٠٢٣ حيث أن هذه المرحلة تعتبر هي المرحلة الأصعب في حياة طالب الأزهر حيث أنه ينتظر الإعلان عن النتيجة على أجر من الجمر ومن خلال مقالنا هذا نكون قد أوضحنا طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية ونتمنى النجاح والتفوق لجميع طلاب هذه المرحلة