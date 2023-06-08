عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد عيد الأضحى في مصر 2023 موعد اجازة عيد الاضحي لجميع المواظفين

واستعرض تقرير لمعهد البحوث الفلكية التوقعات الخاصة بموعد عيد الأضحي 2023 في مصر، حيث سيكون في 27 من شهر يونيو المقبل، وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق الأول من شهر يوليو 2023، وتتزامن إجازة الاحتفال بذكر ثورة 30 يونيو مع موعد عيد الأضحى 2023، وبالتالي سيتم دمجها في إجازة العيد، ليصبح عدد أيامها خمسة أيام منها وقفة عرفات ويتبعها أربعة أيام إجازة.

أجر كامل للعاملين بالقطاعين العام والخاص في إجازة عيد الأضحى

تقدمت مصر بخطوات كبيرة في تحديد الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وفي ظل تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها يتم منح العاملين خمسة أيام إجازة رسمية بأجر كامل خلال عيد الأضحى 2023 بحسب ما تم ذكره، ويجب على العاملين الالتزام بمواعيد العمل المحددة والعودة في الموعد المحدد لاستئناف العمل بعد الإجازة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وحفاظًا على سير العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة خلال العيد، وذلك لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الجميع.

إجازة عيد الفطر 2023

تحرص الحكومة المصرية على تحديد الإجازات الرسمية للمواطنين، وتوفير الفرصة لهم للاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وبالنسبة لإجازة عيد الفطر المبارك، فإنها تعتبر من الإجازات الرسمية الهامة في مصر، وتستمر لمدة 6 أيام متتالية، وتشمل الإجازة يومي الخميس والجمعة ويوم السبت والأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء.

ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة العامة خلال الإجازة، والتقيد بالتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس، ويجب أيضًا الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في مصر خلال الإجازة، والحفاظ على الأمن والنظام العامين في البلاد.