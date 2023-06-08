يانهار تخفيضات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 2023/6/8 في جميع محلات الصاغه بالمصانعية

أسعار الذهب في العالم أجمع أصبحت من المواضيع الهامة لأنها توضح مؤشرات استقرار أو اضطراب اقتصاد الدولة، فنجد أن أسعار الذهب لآخر تعاملات اليوم في مصر شهدت تراجع كبير وملحوظ بسوق الصاغة في المحافظات المختلفة، وجاء ذلك نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب بشكل ملحوظ في تعاملات بورصة المعادن العالمية ففقد المعدن جزء كبير من الأرباح التي حققها مؤخرًا.

أسعار الذهب اليوم

صرحت شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية أن سعر الجرام من الذهب عيار ٢٤ شهد تراجع ملحوظ في الصباح فسجل ٢٦٨٠ جنيه، فمن المعروف أن الذهب عيار ٢٤ هو الأعلى في السعر والجودة.

أما بالنسبة لسعر الجرام من الذهب عيار ٢١ قد انخفض هو الآخر بناءً فبلغ ٢٣٤٥ لما جاء في تقرير الشعبة بسبب هبوط سعر الأوقية على المستوى العالمي في آخر تعاملات، ويشتهر بأنه العيار الأكثر شهرة وانتشار داخل مصر.

بالإضافة إلى سعر الجرام من ذهب عيار ١٨ فسجل في مصر ٢٠١٠ ليكون أقل سعر في التعاملات، وشهد سعره هبوط بسيط في تعاملات اليوم ويتميز بأنه العيار الذي له نسب مبيعات كبيرة في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب لتعاملات اليوم الأربعاء ٢٠٢٣

على المستوى المحلي نجد أنه حدث تراجع في تداولات اليوم لسعر الجنيه الذهب في البلاد فيخسر ٨٠ جنيه من إجمالي قيمته ليصبح ١٨٧٦٠ جنيه، أما الجنيه وزن ٨ جرام عيار ٢١ هو الأكثر وجودًا في الوجه البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار ٢٤ اليوم

تراجع أيضًا سعر سبيكة الدهب عيار ٢٤ فبلغ حوالي ٨٢٧٧٠ جنيه مصري، ومن المعروف أن الأوقية وزنها يبلغ ٣١ جرام ذهب من عيار ٢٤ ذو الجودة العالية والتشكيل الأقل داخل مصر.

سعر الكيلو من الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم

فكما نعرف أن سعر الكيلو من الذهب عيار ٢٤ تأثر بشكل ملحوظ بعملية هبوط جرام الذهب، فبعد هبوطه وصل لمستوى ٢.٦٧٠ مليون جنيه في تعاملات اليوم، ويزن حوالي ١٠٠٠ جرام فقط.

أما السعر العالمي لأوقية الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء بلغت حوالي ١٩٩٥٥ دولار، وهذا السعر بعد خسارة قيمة ١٠ دولار أمريكي.