مجموع ثانوي خد من كام!! تنسيق الثانوية العامة 2023 لجميع المحافظات بعد نزوله وهذه هي أوراق التقديم

تنسيق الثانوية العامة بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، ينشغل الطلاب والطالبات في مختلف محافظات الجمهورية بالبحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية لعام 2023، هذه المرحلة تعتبر حاسمة في حياتهم الدراسية، حيث تحدد فرصتهم للالتحاق بالثانوية العامة. ومن هنا، يعم القلق والتوتر بينهم، وتتجه موقع البديل لتقديم خدمة التنسيق المتوقع للقبول بالثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية بعد إعلان النتائج.

تنسيق الثانوية العامة 2023

هذا التنسيق يساعد الطلاب والطالبات في مصر على الحصول على توجيهات حول المدارس المتاحة وفرص القبول المحتملة، ويسعى الطلاب للاستفادة من هذه الخدمة لتوجيههم وتخطيط مستقبلهم الدراسي بشكل أفضل، تتفاوت درجات تنسيق الثانوية العامة في محافظات مصر المختلفة:

في القاهرة، تصل درجة التنسيق إلى 240 درجة، في حين تبلغ 218 درجة في الجيزة و 238 درجة في الشرقية، بالمقابل، يتراوح تنسيق الثانوية العامة في المنيا حوالي 230 درجة. في القليوبية، تكون الدرجة المطلوبة 240. بينما في دمياط تبلغ 230 درجة. بالنسبة لقنا والسويس وأسوان والبحيرة وأسيوط والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية، فإن تنسيق الثانوية العامة يتفاوت بين 225 و240 درجة. أما في سوهاج وكفر الشيخ والدقهلية، فإن درجات التنسيق تتراوح بين 250 و258 درجة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023/2024

بعد معرفة تنسيق الثانوية العامة تم تحديد الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب الصف الثالث الإعدادي في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، يجب على الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الراغبين في التقديم في الصف الأول الثانوي العام تجهيز الوثائق التالية:

طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة مع الدمغات المطلوبة. أصل شهادة الميلاد المعتمدة بالكمبيوتر وصورتان منها.

البطاقة الصحية للطالب. صورة البطاقة الشخصية لكل من ولي الأمر الأب والأم.

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتان منها.

بطاقة الاختيار المليئة بمعلومات الطالب وولي الأمر والتوقيع عليها، وتدوين الرقم القومي فيها.

صورة شخصية حديثة بحجم 4×6 ويجب كتابة اسم الطالب عليها.

اثنتان من طوابع المهن التعليمية. ملف ورقي وحافظة بلاستيكية.

تلك هي الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023/2024، وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب التوفيق والنجاح في مرحلتهم القادمة.