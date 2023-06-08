نفسك يبقي ليك مستقبل!! هذه بدائل الثانوية العامة 2023 لجميع المحافظات “بنات + بنين”

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الدقهلية عن بدائل الثانوية العامة المتاحة، خاصة بعد فترة قلق وتوتر بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية. في هذه الأيام، ينتظرون بفارغ الصبر إعلان تنسيق الثانوية العامة والخيارات المتاحة لهم، في إطار تطوير التعليم وتوفير فرص متنوعة للطلاب، قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنح الطلاب الكثير من البدائل والخيارات المناسبة لهم بعد انتهاء مرحلة التعليم الإعدادي.

بدائل الثانوية العامة 2023

و لمساعدتكم في اتخاذ القرار المناسب، نقدم لكم قائمة بأفضل المدارس التي يمكن للطلاب التحاقهم بها بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم. تستطيعون الاطلاع على هذه القائمة من خلال صفحة الوزير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الجهود تأتي ضمن إطار التزامنا الراسخ بتطوير التعليم وتقديم فرص تعليمية متنوعة للشباب في بلادنا

تنسيق الشهادة الإعدادية وبدائل الثانوية العامة 2023

تعقبًا للتغيير الأخير في نظام التعليم الفني، حيث تم تخفيض فترة الدراسة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، باستثناء الطلاب المتفوقين الذين سيتم منحهم سنتين إضافيتين للتأهيل للالتحاق بالتعليم الجامعي في تخصصات معينة، يبحث الآن الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الشهادة الإعدادية وبدائل الثانوية العامة 2023.

تتميز هذه المدارس بتوفير فرص تدريب عملي للطلاب مع تلقيهم مقابل مادي شهري. بالإضافة إلى ذلك، يميز تنسيق الشهادة الإعدادية وبدائل الثانوية العامة 2023 بتوفير فرص عمل مباشرة بعد التخرج، مما يعزز فرص الطلاب في الحصول على تجربة عمل قيمة بعد انتهاء دراستهم.

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ما هي أفضل المدارس في بدائل الثانوية العامة 2023؟

تم تجميع قائمة بأهم بدائل الثانوية العامة لعام 2023 بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية. وتشمل هذه البدائل:

التمريض العسكري. المدرسة الجوية العسكرية. البتروكيماويات بالسويس. مدرسة الميكاترونيات. الترسانة البحرية. مدارس البريد. مدرسة الذكاء الاصطناعي. مدارس الفنون. الرياضية العسكرية. مدرسة التمريض العام.

مدارس بمجموع 140 فقط

وهناك أيضًا بدائل أخرى للثانوية العامة للطلاب الذين حصلوا على مجموع أقل من 140، وتشمل:

مدرسة الضبعة النووية. مدرسة الطاقة الشمسية. مدرسة غبور للسيارات. مدرسة توشيبا العربي. مدرسة السويدي الثانوي. مدرسة we للاتصالات. مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي. مدرسة السكك الحديد والطرق. مدرسة الذهب والمجوهرات. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتوجد المزيد من البدائل الأخرى المتاحة للطلاب الذين يبحثون عن مسارات تعليمية مختلفة بعد الثانوية العامة.