هتاخد الـ1000 امتي!!.. كم يوم باقي على صرف منحة العمالة الغير منتظمة طبقًا لقرارات الرئيس الاخيرة

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة جديدة لتسجيل وتحديث بيانات منحة العمالة الغير منتظمة في عام 2023، خاصةً العمال الذين يرغبون في التسجيل للمرة الأولى، من أجل الاستحقاق للحصول على منحة شهرية قدرها 1000 جنيه، بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في مصر.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

تأكيدًا على حرص الرئيس السيسي على توفير جميع وسائل الرعاية، سواء ماديًّا من خلال منحة قدرها 1000 جنيه شهريًّا للعمالة غير المنتظمة، أو رعاية اجتماعية وصحية لهم، فإن هناك حزمة من الدعم المادي والطبي المقدمة من وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة، ولكن هذا ينطبق فقط على العمال المسجلين لدى الوزارة.

ويتساءل الآلاف من العمال عن الخطوات المطلوبة لتسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، ويبحثون أيضًا عن موعد صرف منحة قدرها 1000 جنيه.

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تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

حتى الآن، لا يتوفر تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الهاتف المحمول، ومع ذلك، يمكنك تسجيل بياناتك على موقع وزارة القوى العاملة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة. اختر خيار “تسجيل لراغبي العمل” في القائمة. بعد ذلك، اختر خيار “تسجيل دخول لأول مرة”. قم بملء البيانات المطلوبة في الشاشة وانقر على “حفظ ومتابعة”. بعد ذلك، ستتمكن من تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من خلال الهاتف المحمول بنجاح. يمكنك الدخول إلى الموقع والاستعلام عن البيانات باستخدام رقمك القومي وكلمة السر التي قمت بتسجيلها.

دعم وخدمات القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة 2023

نستعرض لكم في الجمل التالية مجموعة من الدعم والخدمات التي تقدمها وزارة القوى منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023، وهذه الخدمات مخصصة فقط للعمال المسجلين:

– يتم توفير مبلغ 10,000 جنيه في حال وفاة العامل للمستفيدين القانونيين.

– يتم توفير مبلغ 10,000 جنيه في حالة حدوث إعاقة كلية للعامل.

– يتم توفير مبلغ 5,000 جنيه في حالة حدوث إعاقة جزئية للعامل.

– يتم توفير مبلغ 2,000 جنيه لإجراء عملية جراحية كبيرة.

– يتم توفير مبلغ 2,000 جنيه لإجراء عملية جراحية صغيرة.

– يتم توفير مبلغ 3,000 جنيه في حال وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى.

– يتم توفير مبلغ 500 جنيه في المناسبات الرسمية والأعياد.

– يتم تغطية تكاليف الفحص الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات ومعامل التحاليل والإشعات.

تقدم إعانات عاجلة في حالات الأزمات الطارئة التي قد يواجهها العمال غير المنتظمين في عام 2023.