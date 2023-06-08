داونلود: نتائج السادس الابتدائي التمهيدي محافظة دهوك / البصرة / ذي قار/ نينوي عبر موقع نتائجنا [ النجاح ] وزارة التربية

الإعلان بعد عن نتائج السادس الابتدائي 2023 في جميع المحافظات تستمر عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية في كافة المحافظات، وزارة التربية في العراق تهتم بتوفير النتائج بشكل إلكتروني لكل طالب، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من منازلهم عبر موقع نتائجنا Results mlazemna.

اعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي محافظة

سوف تتم إعلان نتائج صف سادس ابتدائي 2023 في ونفس الأمر ينطبق على باقي المناطق. لم يتم تحديد الموعد الرسمي لعرض النتائج حتى الآن. يجب أن نذكركم أيضًا أن نتائج الدور الأول لصف سادس ابتدائي 2023 متاحة عبر موقع إلكتروني آخر يسمى “نتائجنا Results.mlazemna.com” وليس فقط عبر موقع وزارة التربية.

من المتوقع أن يتم رفع نتائج صف سادس ابتدائي 2023 في جميع المحافظات العراقية خلال الساعات القادمة، ولكن حتى الآن تم الإعلان فقط عن النتائج في محافظة الكرخ الأولى، يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية، ومع ذلك، يجري العمل حاليًا على عمليات التصحيح النهائية، ونطلب من الجميع أن يتحلى بالصبر، حيث ستتاح النتائج في بداية شهر يونيو الحالي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول

نحن نفهم أن البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2023 في محافظة دهوك يثير اهتمامك. ولكن نأسف لإبلاغك أنه لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة دهوك. يتم حاليًا عملية التصحيح والتجهيز لعرض نتائج الطلاب. يمكنك متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت على الرابط التالي ًللاطلاع على النتائج عندما تصبح متاحة. يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتائج:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت، نتائجنا. قم بإدخال رمز التحقق المرئي المعروض. بعد ذلك، قم بتحديد نتائج صف سادس ابتدائي 2023. حدد اسم محافظة دهوك وأدخل رقم المقعد واسمك الخاص. أخيرًا، اضغط على زر عرض النتائج.

ستظهر لك نتائجك الخاصة بصف سادس ابتدائي 2023 على الشاشة. يُرجى ملاحظة أنه من المهم التحلي بالصبر حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتائج وتوافرها على الموقع المذكور.